Escenario 360 realizará Maratón del Humor 3+3+3 para Mamá

Santo Domingo.-Porque mamá se merece todo de a mucho, regálale una o más boletas para asistir al primer maratón del humor dominicano. Serán tres días magníficos de puras risas con nueve humoristas cada noche.

Joaquín Geara, Ceo de Escenario 360, informoo que habrá tres comediantes dominicanos fijos cada noche, junto a tres humoristas internacionales fijos cada día y tres Invitados internacionales fijos.

Desde Cuba, Iván Camejo; desde Puerto Rico, el mago Hansel y desde Costa Rica, Alex Costa, estarán junto a los dominicanos Cuquin Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco (Boruga), recibiendo el viernes 29 de mayo a Jochy Jochy , Aquiles Correa y Jinita.

El sábado 30 de mayo, tendremos de invitados a Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero

Y el domingo 31 de mayo, “Día de las Madres”, cerramos con la nueva generación del humor como invitados a Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu.

Contaremos como moderador e hilo conductor todos los días, nada más y nada menos que el show man de siempre Carlos Alfredo Fatule.

Ya lo sabes, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 8:30 de la noche en Escenario 360. Primer maratón del humor dominicano.

Boletas a la venta en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.

Para más información (829) 953-0360.