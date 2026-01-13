Escenario 360 realizará el mejor show de humor “3 + 3”

Santo Domingo.- Como es costumbre, Escenario 360, reconocido por presentar los mejores espectáculos artísticos y de humor del país, anuncia “3 + 3”, el show de humor más esperado del año.

Joaquín Geara, CEO de Escenario 360, destacó que el humor dominicano se prepara para una noche histórica con “3 + 3”, un espectáculo que reúne en un mismo escenario a los tres comediantes de mayor trayectoria en el país, junto a tres destacados representantes de generaciones posteriores, logrando una combinación única de experiencia, talento y evolución del humor nacional.

Las leyendas Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga) compartirán tarima con Carlos Alfredo Fatule, Juan Carlos Pichardo y Ariel Santana, quienes representan distintas etapas en la evolución del humor dominicano.

Cuando estos seis comediantes coinciden en un mismo escenario, el resultado es claro: risas garantizadas.

Sobre el show humorístico:

La presentación se realizará para celebrar el Día de los Enamorados, brindando a las parejas y al público en general una noche sumamente divertida, cargada de buen humor y entretenimiento de calidad.

Boletas disponibles en Tix.do y en la boletería de Escenario 360

Más información: (829) 953-0360

Sobre los artistas:

Jochy Santos

Conocido como el hombre divertido, posee una extensa trayectoria en radio y televisión. Ha participado en innumerables programas, shows de humor, películas, maestrías de ceremonia y espectáculos en vivo, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento dominicano.

Cuquín Victoria

Uno de los humoristas más queridos por los dominicanos. Se distingue por su humor repentista y por la limpieza de sus rutinas, manteniendo siempre un estilo respetuoso y elegante.

Felipe Polanco (Boruga)

Reconocido por ser uno de los mejores retratistas de la dominicanidad. Destaca por su versatilidad como imitador, cantante y comediante, utilizando todos los recursos escénicos para lograr una conexión total con el público.

Sobre los artistas invitados:

Carlos Alfredo Fatule

Surge tras la etapa dorada del humor dominicano, destacándose por su potente voz de tenor y por sus imitaciones de artistas como Alberto Cortés, Basilio y Leo Favio. Además, es compositor e intérprete de merengues y boleros.

Juan Carlos Pichardo

Conocido como el hombre de las mil voces, cuenta con un repertorio de más de 30 imitaciones nacionales e internacionales. Ha participado en diversos programas de radio y televisión, y recientemente formó parte del reality La Casa de Alofoke, donde ganó gran reconocimiento del público.

Ariel Santana

Digno representante de la nueva generación del humor. Poco a poco ha construido una sólida base de seguidores y ha participado en múltiples shows de humor, especialmente dentro del movimiento del stand up. Actualmente es productor del reconocido programa Esto No Es Radio.