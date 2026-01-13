ADETI elige a Andrés Marranzini Grullón como su nuevo presidente

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) eligió en su Asamblea General Ordinaria, al empresario Andrés Marranzini Grullón, representante del Fideicomiso Punta Bergantín, como su nuevo presidente para el período 2026-2028.

La nueva directiva también está integrada por Claudia Henríquez de Cap Cana, Yudith Castillo de Grupo Puntacana, Juan Velázquez de Costasur / Casa de Campo, y Laura Troncoso de Playa Grande Golf & Ocean Club, quienes ocuparán cargos de vicepresidentes. Mientras, Cruz Apestegui de Rincón Bay, y Tania Ramírez de Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA), asumirán como secretario y tesorera, respectivamente.

Los vocales serán William Phelan de Tropicalia, Luis Enrique Fajardo de Grupo Velutini, Jesús Durán de Playa Nueva Romana, Luis José Asilis de Metro Country Club, Ángel Pérez de Club Hemingway, Abraham Amín Selman de Green One Playa Dorada, Eduardo Hermana de Cana Rock y Francisco Gómez de Kaynoa. En tanto que Michael Lugo Risk, continuará desempeñándose como director ejecutivo.

En dicha Asamblea, la ADETI renovó su compromiso con la promoción y desarrollo del turismo inmobiliario en República Dominicana como componente esencial de la diversificación del turismo nacional, enfocada tanto en promover una oferta complementaria de alta calidad, como destacar la confianza y la seguridad jurídica que ofrecemos como país, para impulsar nuevos proyectos en los diversos destinos.

En palabras del recién electo presidente de ADETI, Andrés Marranzini agradeció por el voto de confianza, al expresar su propósito de representar el sector desde el fortalecimiento y soporte institucional, la creación de sinergias estratégicas entre sectores, y el compromiso de apoyar la captación de nuevas inversiones que garanticen una robusta participación en la economía y desarrollo del país.

Andrés Marranzini Grullón cuenta con una destacada colaboración en la industria turística, donde ha fungido como pasado vicepresidente de Asonahores, siendo actualmente el Director Ejecutivo del Proyecto Punta Bergantín.

También, en diversos consejos a modo de miembro de la Junta de Directores del Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, en representación del sector empresarial; representante del sector turístico ante la Junta de Aviación Civil, y colaborador estratégico de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ADR, entre otros.

Sobre ADETI

ADETI es una organización sin fines de lucro incorporada desde el año 2006, compuesta por sus miembros Cana Rock, Cap Cana, Costasur/Casa de Campo, Club Coral Golf Resort, Hemingway, Fideicomiso Punta Bergantín, Green One Playa Dorada, Grupo Puntacana, Grupo Velutini, Kaynoa, Metro Country Club, Playa Grande Golf & Ocean Club, Playa Nueva Romana, Puerto Bahía Marina & Residences, Puntarena, Rincón Bay, Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA) y Tropicalia.