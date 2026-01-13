Banco de Reservas impulsará inversión turística RD en Fitur 2026

El Banco de Reservas (Banreservas), informó este lunes que realizará una agenda de negocios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, con el objetivo de impulsar la inversión turística en la República Dominicana.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, liderará la delegación que se reunirá con inversionistas, turoperadores y desarrolladores del sector, formalizando financiamientos y acuerdos para nuevos proyectos turísticos. La feria tendrá lugar del 19 al 25 de este mes en Madrid, España.

Banreservas presentará diversas propuestas de negocios durante el encuentro. Además, la propuesta cultural de la entidad incluirá la presentación de obras de José Cestero, reconocido artista dominicano fallecido recientemente.

La exposición decorativa del cóctel para inversionistas servirá como homenaje póstumo al maestro de la plástica dominicana, cuyas pinturas reflejan la identidad e idiosincrasia del país.

Se espera que Fitur 2026 reciba a más de 9,000 empresas expositoras, 155,000 profesionales del sector y alrededor de 100,000 visitantes de más de 156 países, según estimaciones publicadas por Ifema, el recinto ferial donde se celebra esa actividad.

Como en años anteriores, Banreservas contará con un stand dentro del espacio dedicado a la República Dominicana, donde se realizarán encuentros con empresarios y se atenderá la demanda de información del público.

Las operaciones crediticias de Banreservas han contribuido significativamente a dinamizar la economía dominicana e impulsar el crecimiento económico y la cadena de valor impactada por el turismo.