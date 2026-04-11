Comunidad Juan López se declara en pie de lucha por cierre de acceso a su entrada principal

Juan Lopez, Moca.-El presidente del Consejo de Desarrollo Integral, del distrito municipal de Juan López, Eride Jiménez, afirmó que la comunidad se mantiene en “pie de lucha” ante el inminente cierre de su principal vía de acceso, como parte de los cambios realizados en el diseño de la circunvalación Moca-Estancia Nueva-Cruce de Chero.

Jiménez sostuvo que la población de Juan López, está completamente unida en defensa de sus derechos, integrando a todos los sectores sociales, políticos y religiosos.

“En este momento, Juan López está en pie de lucha. Está 100 por ciento unido; todos los partidos políticos, religiones, grupos sociales y comunitarios, en una sola voz, exigiendo que no se cierre la puerta principal de nuestro distrito”, expresó.

El dirigente comunitario, explicó que la problemática surge a raíz de un cambio en el diseño original de la obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, donde inicialmente se contemplaba la construcción de un paso a desnivel o salida soterrada, pero posteriormente fue sustituido por un retorno.

Indicó que, desde que se tuvo conocimiento de esta modificación, la comunidad alertó a las autoridades y realizó las gestiones correspondientes para que se reconsiderara la decisión, sin obtener respuesta favorable.

“Juan López dio todos los pasos necesarios para que se hicieran los cambios y se escuchara nuestra voz, pero no fuimos atendidos”, lamentó Jiménez.

Asimismo, advirtió que el Ministerio de Obras Públicas, se encuentra en la fase final del proyecto con la intención de ejecutar el retorno, lo que, a su juicio, afectaría significativamente la conectividad y el desarrollo económico de la zona.

El conflicto ha generado tensiones entre las autoridades y la comunidad, que insiste en la necesidad de respetar el diseño original y garantizar una solución que preserve el acceso digno y funcional al distrito municipal.

Por Luis Ramón López