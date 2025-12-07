Arrestan a Santiago Hazim y dos vinculados en caso de corrupción Senasa

Santo Domingo.- El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, fue arrestado la noche del sábado tras más de cinco horas de interrogatorio en la Procuraduría General de la República.

Junto a él también quedaron detenidos el empresario Eduardo Read Estrella, presidente del Grupo Read, y Rafael Martínez Hazim, sobrino del exfuncionario.

Los tres fueron trasladados en horas de la madrugada a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerán hasta que se conozca la medida de coerción.

El arresto se produjo alrededor de las 10:30 p.m., luego de que los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezados por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), concluyeran los interrogatorios.

Según el abogado defensor, Miguel Valerio, la solicitud de medida de coerción será presentada en un plazo máximo de 48 horas, conforme a lo establecido por la ley.

Valerio dijo que la defensa fijará posición una vez se presente la solicitud formal de coerción. “Estamos a la espera de la medida de coerción, y en ese escenario hablaremos”, declaró Valerio

Hazim, quien dirigió Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, es señalado de participar en un esquema de corrupción administrativa y fraude millonario durante su gestión.

La investigación preliminar apunta a pagos irregulares y contratos por miles de millones de pesos, entre ellos uno vinculado al Grupo Read para la prestación de servicios de atención primaria al régimen subsidiado.

El Ministerio Público sostiene que los arrestos forman parte de un proceso más amplio para desmantelar presuntas irregularidades en la aseguradora estatal.

La acusación preliminar incluye pagos de miles de millones de pesos y posibles desvíos de fondos públicos, lo que ha elevado la atención pública sobre el caso y la expectativa de que se soliciten medidas de coerción severas.

Por Roberto Tiburcio