Kinito Méndez y Johnny Ventura juntos en un nuevo video recreado con Inteligencia Artificial

Miami, Florida.-La emblemática canción “El Pronóstico”, interpretada por Kinito Méndez en colaboración con el inolvidable Johnny Ventura, estrena ahora su Video Oficial recreado con Inteligencia Artificial, gracias al equipo creativo de JN Music Group, liderado por los hermanos Juan y Nelson, desde la ciudad de Miami.

Originalmente lanzado en 1994 como parte del álbum Merenboom Navideño, este clásico merenguero se ha mantenido vigente por su alegría, su esencia festiva y su constante presencia en celebraciones navideñas alrededor del mundo.

Su letra, que anuncia la llegada de la Navidad y el ambiente de unión que caracteriza la temporada, ha sido versionada y recopilada en numerosas producciones a lo largo de los años.

Kinito recuerda el origen de este éxito: “El Pronóstico fue un tema que le entregué a Ventura en un cassette con 14 composiciones mías. Él escuchó algunas y me recomendó seguir mejorando y produciendo. Luego propuse grabarlo con él… y un día me llegó la noticia de que había aceptado. ‘Vamos a meterle mano’, fueron sus palabras. Hice el arreglo y el tema terminó adueñándose de la Navidad en RD y en el mundo entero.”

El nuevo video, recreado con IA, presenta una cálida visión de la Navidad en familia, mostrando preparativos, escenas típicas de barrios latinos en Estados Unidos y un recorrido de los artistas por diversos escenarios mientras interpretan este clásico navideño.

“Para estas Navidades decidimos recrear parte de nuestro catálogo navideño utilizando IA, y este tema no podía faltar. Es uno de los favoritos de nuestra gente dominicana en todo el mundo”, comenta Nelson Estévez, Vicepresidente de JN Music Group.