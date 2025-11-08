Alex Bueno revive “Navidad Sin Mi Madre» con un emotivo vídeo creado con IA

Miami Florida.-JN Music Group continúa a la vanguardia en el uso de la Inteligencia Artificial, modernizando su amplio catálogo musical y el legado de artistas que siguen vigentes en el corazón del público.

Con la llegada de la temporada decembrina, el sello presenta una versión renovada del clásico “Navidad Sin Mi Madre”, interpretado por Alex Bueno y compuesto por Tomás Santana de la Cruz, conocido como “El General Larguito”.

El tema fue originalmente popularizado en la década de 1970 —específicamente en la Navidad de 1971— y nació de la experiencia personal del compositor, marcada por la nostalgia y el dolor de pasar las fiestas lejos de sus seres queridos.

“Navidad Sin Mi Madre” es un merengue que evoca la tristeza y melancolía de quienes viven la Navidad lejos de su familia, especialmente de esa figura central: la madre. Es una canción que sigue tocando la sensibilidad del público generación tras generación.

El nuevo video oficial, recreado mediante Inteligencia Artificial por el equipo creativo de diseño y video de JN Music Group, presenta a Alex Bueno en el papel de un trabajador que enfrenta la soledad durante la Navidad.

Un detalle especialmente conmovedor es que la madre que aparece en el video fue modelada a partir de una fotografía real de la madre del artista, otorgándole un toque profundamente sentimental y humano.

A lo largo de los años, “Navidad Sin Mi Madre” ha formado parte de diversas compilaciones navideñas, entre ellas Merenboom Navideño (1994), Pa’ Bailar Estas Navidades (2014) y Fiesta en Navidad, Vol. 4 (2019). Para Alex Bueno, esta canción tiene un significado muy especial: más allá de su éxito comercial, representa un homenaje sincero al amor y la ausencia familiar durante las fiestas.