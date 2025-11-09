Patricia Peña debuta en el stand-up con funciones agotadas en Santo Domingo y Santiago

La comediante iniciará una gira internacional en 2026, con presentaciones previstas en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Latinoamérica

Santo Domingo.– La creadora de contenido y emprendedora dominicana Patricia Peña consolida una nueva faceta en su carrera artística con el estreno de Malgusto, su primer espectáculo de comedia stand-up.

Bajo la producción general de Josué Hirujo, esta propuesta se presenta como una experiencia fresca, honesta y profundamente divertida, que ha logrado conectar con el público desde su debut.

El éxito se refleja en la venta total de las cuatro funciones programadas: tres en Santo Domingo y una en Santiago, celebradas los días 18 y 31 de octubre, 1 y 7 de noviembre de 2025, respectivamente.

El proyecto, que comenzó a gestarse en febrero de este año con presentaciones en open mics, fue evolucionando hasta convertirse en un show completo de 60 minutos, Patricia logra combinar humor, reflexión y autenticidad en un monólogo que retrata con ingenio el universo interior de las mujeres.

Desde las relaciones amorosas y las amistades femeninas, hasta el crecimiento personal, las redes sociales y la salud mental, esta rutina invita a reírse de la vida, de uno mismo y de esos temas que a veces preferimos callar. En distintas funciones, el opening estuvo a cargo de las comediantes Laura Nanita y Begoña Guillén, quienes aportaron su toque especial al inicio del espectáculo.

“El humor siempre ha sido una herramienta para aligerar la vida y conectar con los demás. En este show me muestro sin filtros, desde la verdad y con muchas risas de por medio”, expresó Patricia tras el éxito de sus presentaciones.

“Malgusto” también representa el punto de encuentro entre las múltiples facetas de Patricia Peña: la comunicadora, conferencista, creadora de contenido y ahora comediante, que ha sabido transformar su capacidad de conectar con la gente en una experiencia escénica inolvidable. Su autenticidad y cercanía con el público han sido claves para agotar las entradas en tiempo récord y posicionarse como una de las nuevas voces del humor femenino dominicano.

Tras cerrar su última función en Santiago, Patricia celebra una primera temporada exitosa y anuncia que iniciará una gira internacional en 2026, con presentaciones previstas en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Latinoamérica.

Un cierre de año con nuevas experiencias

Como cierre de un año cargado de logros, Patricia Peña también ha llevado su humor a otros escenarios, participando como stand-upera invitada en el programa televisivo “Chévere Nights Live”, conducido por Milagros Germán, y en el evento internacional “Eres Única – Equipaje de Una Mujer” en Panamá, donde fue recibida con gran entusiasmo por un público que celebró su estilo cercano, auténtico y lleno de propósito.

Sobre Patricia Peña

Nacida en Santo Domingo, Patricia Peña es emprendedora, comunicadora y creadora de contenido con más de una década de experiencia en marketing digital y marca personal. Es fundadora de Gente Master, escuela de formación que cuenta con más de 5,000 egresadas en Latinoamérica y reconocida por la revista Mercado como una de las #VisionEmprendedoras 2025.

En los últimos años, se ha destacado por su trabajo como conferencista, entrevistadora y host del podcast Stronger Together, así como por su participación en producciones teatrales y proyectos de humor.

Con “Malgusto”, Patricia amplía su universo creativo, consolidándose como una de las voces femeninas más versátiles e inspiradoras del entretenimiento dominicano. Sigue a Patricia Peña en sus redes sociales @patriciaapena para conocer sus próximos shows, giras y proyectos.