Moca despide con honores patrios los restos del Héroe Nacional general Juancito Rodríguez

En un emotivo y solemne acto protocolar, el pueblo de Moca y sus autoridades despidieron los restos mortales del héroe antitrujillista, general Juan Rodríguez García (Juancito), que serán trasladados este sábado desde Moca, provincia Espaillat, hasta el Panteón de la Patria.

Rodríguez García, fue exaltado a Héroe Nacional, mediante el Decreto No. 288-25, firmado por el presidente Luis Abinader el pasado 30 de mayo de 2025.

Los actos de despedida, cargados de civismo, emoción y orgullo mocano, iniciaron con la exhumación de los restos del héroe en el cementerio municipal de Moca, en presencia de autoridades, familiares y representantes de la sociedad civil.

Posteriormente, la urna funeraria con los despojos humanos fue trasladada en una procesión motorizada hasta la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la iglesia madre del municipio, donde fue colocada en capilla ardiente en el área de la pila bautismal, para que la ciudadanía rindiera los honores póstumos al insigne mocano.

Los restos del héroe antitrujillista serán trasladados este sábado al Panteón Nacional en Santo Domingo, donde reposará junto a los grandes héroes de la patria.

El acto estuvo encabezado por el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, quien junto a una destacada delegación de autoridades nacionales y locales, encabezó la ceremonia de tributo.

Entre los presentes se encontraban el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la gobernadora provincial, Patricia Muñoz; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, nieto del héroe; el senador Carlos Gómez; los diputados Shirley López y José Miguel Ferreiras; y el exsenador José Rafael Vargas, entre otras personalidades.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó que “el nombre de Juancito Rodríguez, se inscribe definitivamente en las páginas luminosas de la historia nacional, como ejemplo de patriotismo, resistencia y amor por la democracia”.

Nacido en Estancia Nueva, Moca, el 19 de noviembre de 1886, Juan Rodríguez García (Juancito) , fue un destacado hacendado, propietario de grandes extensiones de tierra y numeroso ganado. A pesar de su posición económica, se rebeló contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, convirtiéndose en uno de los principales financiadores y organizadores de la resistencia antitrujillista.

Falleció en el exilio en La Habana, Cuba, el 19 de noviembre de 1960, apenas seis meses antes del ajusticiamiento del dictador.

Con esta ceremonia, Moca reafirma su compromiso con la memoria histórica y la libertad, rindiendo tributo a uno de los símbolos más puros de la lucha contra la opresión y la dictadura.

Por Luis Ramón López