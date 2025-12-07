Liga Deportiva Osiris dedica Torneo Navideño al empresario Víctor Pavón

Santo Domingo Norte (SDN).- La Liga Deportiva Osiris, ubicada en Los Guaricanos, dedicó este sábado su acostumbrado Torneo Deportivo Navideño, que realiza cada año, al empresario y dirigente comunitario Víctor Pavón.

El expelotero profesional Rayner Contreras, quien preside la organización dijo que Víctor Pavón ha estado siempre al servicio del deporte en nuestra demarcación apoyando a la Liga Deportiva Osiris, así como a otras entidades culturales.

“Este torneo, el número 38, está dedicado a un amigo y hermano que siempre ha luchado por el deporte y ha hecho grandes aportes a esta disciplina en SDN. Él es el líder comunitario y empresario Víctor Pavón”, destacó.

Subrayó que la liga deportiva y él en persona están agradecidos con los aportes que de manera permanente efectúa Pavón en beneficio de los deportistas de SDN.

Pavón es un líder comunitario que ha dedicado su vida al servicio del deporte y de las personas de escasos recursos a través de la fundación Alimentando un Niño.

En representación de Víctor Pavón estuvieron presentes los dirigentes comunitarios Erasmo Brito y Rafael Frías, entre otros.

Por Francis Pérez