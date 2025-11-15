Realizarán evento especial para honrar la vida y legado del expelotero Octavio Dotel

Santo Domingo, RD. – La señora Massiel Javier, esposa del expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, junto al Colegio Internacional Octavio Dotel y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés), anunciaron que el próximo martes 18 de noviembre se realizará un acto conmemorativo en honor a la vida y legado del destacado lanzador dominicano, cuya inesperada partida este año ha sido profundamente sentida en el ámbito deportivo y en la comunidad que inspiró con su ejemplo.

“Octavio fue un gran esposo, padre y extraordinario amigo. Amaba su país, su gente y especialmente a los jóvenes. Este evento será una celebración de su vida, de su entrega y de la huella que ha dejado en todos nosotros”, expresó Massiel Javier.

El Colegio Internacional Octavio Dotel, institución fundada por la familia Dotel, representa una de las mayores expresiones del compromiso del expelotero con la educación y la formación en valores.

Concebido como un espacio para promover la excelencia académica y deportiva en la disciplina de gimnasia, el colegio ha impactado positivamente la vida de cientos de estudiantes, fomentando el liderazgo, la disciplina y la solidaridad.

Durante el evento se realizarán actividades simbólicas con los estudiantes, presentaciones artísticas, testimonios de excompañeros de equipo, figuras del deporte y amigos cercanos, quienes compartirán cómo Dotel influyó en sus vidas dentro y fuera del terreno de juego.

Representantes de la MLBPA estarán presentes para destacar el legado de Octavio Dotel dentro de la comunidad de jugadores de Grandes Ligas, subrayando su papel como embajador del béisbol dominicano.

“Octavio Dotel fue referente de profesionalismo en el béisbol. Su memoria es símbolo de liderazgo y superación. Con esta actividad rendimos tributo a su legado y a su invaluable contribución a la sociedad dominicana”, expresó Leonor Colón, directora general de Operaciones Internacionales y Domésticas de la MLBPA.

El evento contará con la presencia de autoridades deportivas, personalidades del béisbol nacional e internacional, representantes del sector educativo, familiares y amigos.

Durante la ceremonia se develará un mural conmemorativo y se presentará un audiovisual que recoge los momentos más emblemáticos de su carrera profesional, así como su impacto social y humano.