VANA relanza “Vana Emprende” con un formato exclusivo para mujeres

Santo Domingo.- VANA, la aplicación financiera que utiliza datos alternativos para otorgar microcréditos anunció el relanzamiento de su iniciativa “Vana Emprende”, que en su edición 2025-2026 estará dedicado exclusivamente a reconocer y potenciar el talento de la mujer emprendedora dominicana.

Bajo el lema “Visionarias 2026”, la iniciativa busca celebrar las historias de las usuarias de VANA que han logrado desarrollar o hacer crecer un negocio con el apoyo de los préstamos obtenidos a través de la app, que a la fecha cuenta con más de 100 mil personas beneficiadas en el país.

El concurso seleccionará a cinco ganadoras, quienes recibirán el reconocimiento de “Mujer Visionaria 2026”, un premio en efectivo de RD$30,000.00 cada una y visibilidad en los canales digitales de VANA para inspirar a miles de personas con sus experiencias.

El anuncio se realizó durante un desayuno con periodistas, donde el equipo de VANA presentó los detalles de esta nueva edición. “Aprendimos que el éxito no se mide solo en números, sino en impacto. Las historias que nos inspiran cada día tienen rostro de mujer”, señaló Darly Santana, Especialista de Mercadeo durante el evento.

“Con ‘Visionarias 2026’ renovamos nuestra misión de empoderamiento económico, utilizando la tecnología para crear un futuro donde todas las mujeres, sin importar su origen, puedan crecer económicamente y ver sus sueños hechos realidad”. Dijo Howard Brown, Gerente de Operaciones.

En el vídeo de la presentación de la campaña, María, co-dueña de un colmado y participante de la edición anterior, compartió su experiencia: “Vi el anuncio en Instagram, y sin pensarlo, me registré de una vez. Es una buena idea porque en realidad es difícil emprender con lo poquito que uno tiene. La aplicación de Vana es real y 100% confiable, te puede ayudar a emprender, como me ha ayudado a mí en mi negocio”

¿Cómo participar?

La convocatoria estará abierta desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026. Las clientas emprendedoras de VANA interesadas deben completar un formulario en la aplicación, compartiendo su historia de emprendimiento. Las cinco ganadoras serán anunciadas el 10 de febrero de 2026.

Sobre VANA

VANA opera en República Dominicana desde hace más de tres años, ofreciendo microcréditos accesibles directamente desde su aplicación móvil. Utiliza un sistema de evaluación con datos alternativos, permitiendo que personas sin historial crediticio formal accedan a financiamiento. Regulada por PROCONSUMIDOR, VANA maneja los datos de los usuarios con estrictas políticas de privacidad y seguridad.