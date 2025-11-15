Karl-Anthony Towns lleva a los Knicks a victoria 140-130 sobre Heat en la Copa NBA

NUEVA YORK (AP) — cuando los New York Knicks vencieron al Miami Heat 140-130 en un partido de la Copa NBA el viernes por la noche.

Jordan Clarkson anotó 25 puntos, Mikal Bridges 15, y Josh Hart registró su primer triple-doble de la temporada con 12 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, mientras que los Knicks lograron un total de puntos máximo de la temporada.

Jalen Brunson se perdió su primer partido de la temporada debido a un esguince en el tobillo derecho sufrido en la derrota del miércoles ante Orlando. OG Anunoby abandonó el partido a los dos minutos con una distensión en el tendón de la corva izquierda y no regresó.

Norman Powell anotó 38 puntos, su mejor marca de la temporada, para liderar al Heat. Jaime Jaquez Jr. aportó 23. Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 15 puntos cada uno, mientras que Pelle Larsson sumó 14 y Davion Mitchell 11.

Los Knicks y el Heat están empatados 1-1 en el Grupo C.

Los Knicks perdían 62-61 en el segundo cuarto antes de que Towns anotara dos triples consecutivos y dos tiros libres. Nueva York no volvió a estar por detrás en el marcador y se fue al descanso con ventaja de 78-68.

Miami se acercó a dos puntos, 104-102, pero los Knicks mantuvieron una ventaja de 110-104 después del tercer cuarto.

Después de que Jaquez anotara una bandeja para abrir el último cuarto, los Knicks respondieron con una racha de 10-0 y luego tomaron su mayor ventaja, 125-110, con un triple de Shamet cuando quedaban 6:55.

Miami no logró acercarse a menos de ocho puntos en el resto del partido.

El Heat obtuvo su mayor ventaja después de anotar los primeros siete puntos del partido, y se encontraba arriba 35-32 después del primer cuarto.