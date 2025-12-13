Alcaldía de Cayetano Germosén devela busto del patricio Juan Pablo Duarte en el Parque Central

Cayetano Germosen, Espaillat.-En un acto de profundo significado histórico y patriótico, la Alcaldía del municipio de Cayetano Germosén, dejó develado en el Parque Central de esta demarcación, el busto del patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana.

El acto solemne de develamiento, realizado en honor a la memoria del Padre de la Patria, fue encabezado por el alcalde Julio Abreu, quien estuvo acompañado por los ediles del Concejo de Regidores, representantes de PEDEPE y del Instituto Duartiano, institución con la que se coordinó esta significativa iniciativa.

Durante sus palabras, el alcalde Abreu, destacó la grandeza del legado de Juan Pablo Duarte y reafirmó su compromiso, como autoridad municipal, de resaltar su ejemplo como fuente de inspiración de identidad nacional para las presentes y futuras generaciones.

Asimismo, subrayó la importancia de promover los valores patrios, la educación cívica y el fortalecimiento de los espacios públicos como pilares del desarrollo social y cultural del municipio.

La actividad concluyó con muestras de respeto y reconocimiento a la figura de Juan Pablo Duarte, reafirmando el compromiso de Cayetano Germosén, con la preservación de la historia, la memoria nacional y los ideales que dieron origen a la República Dominicana.

Por Luis Ramón López