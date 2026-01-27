Autoridades de Moca rinden honor a Juan Pablo Duarte en el 213 aniversario de su natalicio

Moca, Espaillat.-Enarbolando el patriotismo, los ideales de libertad y el civismo que legó el patricio Juan Pablo Duarte, las principales autoridades municipales, provinciales, legislativas, policiales, militares y educativas conmemoraron este lunes el 213 aniversario de su nacimiento, ocurrido el 26 de enero de 1813.

El acto solemne estuvo encabezado por la gobernadora provincial, Patricia Muñoz; el alcalde del municipio de Moca, Miguel Guarocuya Cabral; y el presidente del Concejo de Regidores, Josué Figueroa Lizardo, quienes destacaron la vigencia del pensamiento duartiano como guía moral y patriótica para las presentes y futuras generaciones.

A la ceremonia se sumaron destacadas personalidades del ámbito legislativo y educativo, entre ellas los diputados Shirley López, Robinson Santos y José Miguel Ferreiras; el director del Distrito Educativo 06-06, Carlos Pérez; Amable Guzman, presidente de ADEPE y el director del Centro Duartiano de Moca, Adonis Ovalles Germosén, quienes coincidieron en resaltar el compromiso de Duarte con la soberanía, la justicia y la identidad nacional.

La actividad contó con una nutrida representación de autoridades civiles y castrenses, así como profesores, estudiantes, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil, quienes participaron activamente en este homenaje al Padre de la Patria, reafirmando el compromiso colectivo con los valores que dieron origen a la República Dominicana.

También dentro del programa de actividades se celebró una eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, oficiada por el reverendo padre Apolinar Castillo. Durante la homilía, el párroco instó a los presentes a emular el pensamiento ético y la entrega del fundador de la sociedad secreta La Trinitaria, para continuar construyendo una mejor nación.

El acto concluyo con el depósito en el busto del patricio de ofrenda floral y con expresiones de respeto y reafirmación del deber ciudadano de preservar y honrar el legado histórico y moral de Juan Pablo Duarte, símbolo eterno de independencia, dignidad y amor por la patria.

Por Luis Ramón López