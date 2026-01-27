Amneliz conquista Europa y Latinoamérica con un cierre 2025 de premios, giras y éxito

La artista dominicana radicada en España culmina un año clave marcado por su gira “Too Much Woman, el Movimiento Tour” y su reconocimiento en los Premios Glamour, mientras se prepara para una nueva etapa de crecimiento artístico y expansión internacional.

El 2025 se consolida como uno de los años más importantes en la carrera de Amneliz. Durante este período, la artista urbana tropical llevó a cabo la gira “Too Much Woman, el Movimiento Tour”, un ambicioso recorrido que la llevó por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa, conectando con nuevos públicos, fortaleciendo su comunidad y reafirmando un mensaje claro de empoderamiento femenino, fuerza y autenticidad.

La gira incluyó presentaciones en discotecas, shows especiales, actividades culturales y una intensa agenda de medios que amplificó su impacto en cada territorio visitado, posicionando a Amneliz como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro del movimiento urbano tropical.

A este importante recorrido se sumó su exitosa gira junto a Los 40 Principales en España, donde visitó varias ciudades del país, logrando aforos completos en cada presentación y consolidando su presencia en el mercado europeo. Este paso reafirma su crecimiento artístico y su proyección internacional dentro de la industria musical.

Uno de los momentos más destacados del año fue su participación en los Premios Glamour, donde Amneliz no solo brilló con una presentación en vivo cargada de energía y personalidad, sino que además fue galardonada con el premio a “Artista Destacada en el Extranjero”, un reconocimiento que valida su expansión internacional y el trabajo constante que ha desarrollado fuera de su país de origen.

Más allá de los escenarios, Amneliz mantuvo una presencia sólida y constante en medios de comunicación, plataformas digitales y espacios culturales, posicionando el movimiento Too Much Woman como algo más que música: una voz que conecta con realidades, procesos personales y sueños compartidos de miles de mujeres.

Con el cierre del 2025, la artista ya se prepara para un 2026 cargado de novedades. Actualmente trabaja en nuevos lanzamientos musicales, colaboraciones estratégicas y una agenda de viajes internacionales que ampliarán aún más su alcance y presencia en la industria global.

El próximo año marcará una nueva etapa creativa para Amneliz, con música inédita, expansión de su proyecto artístico y anuncios que se irán revelando en los próximos meses.

Amneliz inicia el 2026 con una visión clara: seguir creciendo, explorar nuevos sonidos y llevar el mensaje de Too Much Woman a más escenarios del mundo.