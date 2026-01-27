Escogido vence a Toros y se coloca a un triunfo del campeonato

Santo Domingo.– Los Leones del Escogido derrotaron en 11 entradas, cuatro carreras por tres, a los Toros del Este en un juego tan cerrado que un error defensivo de los taurinos abrió la vuelta del desempate, colocando a los escarlatas a una victoria de retener su corona.

Con el triunfo, los rojos colocan la serie 3-1 y tendrán la oportunidad de definirla este martes en su casa, el Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:15 p.m.), para cerrar el campeonato dedicado al legendario Juan Marichal, exlanzador de Grandes Ligas y gloria del Escogido.

Solo la primera victoria de esta final, en manos del Escogido, fue ganada como dueño de casa, el resto se ha logrado en la ruta como ocurrió en el Francisco Micheli, este día festivo por el natalicio del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

Alcides Escobar encabezó la ofensiva capitalina con un jonrón de dos carreras. Los Leones quedaron a una victoria de su corona número 18, mientras que los Toros necesitarán ganar tres juegos consecutivos para aspirar a su cuarto título.

En el episodio 11, Michael de la Cruz recibió boleto y avanzó a segunda por toque de sacrificio de Eguy Rosario.

Miguel Castro otorgó base por bolas a Héctor Rodríguez para enfrentar a Erick González. La jugada parecía controlada cuando González bateó por el short y Sergio Alcántara forzó en segunda, pero el disparo en piconazo de Rafael Lantigua no pudo ser manejado por Eloy Jiménez, permitiendo que De la Cruz anotara la carrera decisiva.

La victoria fue para Aneury Zabala (2-0) y Álex Colomé se acreditó el salvamento (1) con un noveno perfecto. Perdió Miguel Castro (1-2), afectado por el error defensivo que marcó el desenlace.

Fue otro duelo decidido por una carrera, tal como el encuentro del día anterior, cuando los Toros se impusieron 3-2.

Por los rojos, Escobar bateó de 5-2, con cuadrangular, dos producidas y una anotada; Tapia, de 4-2, con dos anotadas, transferencia y dos bases robadas; De la Cruz, de 2-1, con una impulsada, una anotada, tres boletos y una base robada, y Sócrates Brito, de 4-1, dos bases por bolas.

Por los Toros, Jiménez se fue de 5-2, con dos empujadas, y Alcántara, de 4-1, con doble, anotada y base por bolas.