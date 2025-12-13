Willie Colón dará inicio a la Navidad con su Asalto Navideño en Nueva York

Este legendario artista llevará a cabo en El Weschester County Center un concierto donde resumirá lo mejor de su repertorio

Nueva York, EEUU.-Todo listo para el histórico concierto del emblemático salsero Willie Colón, que pondrá en escena su Asalto Navideño en el Westchester County Center, un evento que contará con una producción a la altura del artista y con una logística extraordinaria.

El concierto a celebrarse el próximo sábado 20 de diciembre, contará con artistas de la talla de Hidelmaro, Josimar y las voces originales de la orquesta Asdolentes, entre otros artistas de renombre, quienes se encargarán de hacer de este concierto una noche inolvidable.

El empresario artístico Jay Peña presidente de la productora EEG Live mostró su satisfacción por el respaldo que está recibiendo este concierto ya que los fanáticos de Colón han adquirido con mucha anticipación sus entradas de manera electrónica en Ticketmaster por lo que se pronostica un asegurado SOLD OUT.

Para esta velada musical, Willie Colón y su orquesta han seleccionado lo mejor de su repertorio para que ofrecer un espectáculo fuera de serie, donde el público disfrute de sus más representativos éxitos musicales.

En ese repaso musical que envuelve toda la trayectoria musical de este titán de la música latina, no faltan temas como “Idilio”, Talento de Televisión”, “Calle Luna Calle Sol”, “Tiempo Pa’ Matar”, “Amor Verdadero”’ “Gitana”, “Mi Sueño”, “Casanova”, “Corazón Guerrero”, “Oh Que Será?”, “La Murga”, “Che Che Colé”, “Aguanilé”, “Aires de Navidad” y otros que han tenido gran notoriedad en la carrera musical de Colón.

Por Luis Henriquez