Estados Unidos incauta un petrolero ruso vinculado a Venezuela

El Ministerio de Transporte de Rusia confirmó el miércoles que el ejército estadounidense capturó el petrolero de bandera rusa “Marinera” en el Atlántico Norte, después de perseguirlo desde el mar Caribe.

El buque, anteriormente llamado Bella 1, fue interceptado por presunta “violación de las sanciones estadounidenses” en aguas internacionales al noroeste de Escocia, situación que fue negada por las autoridades rusas.

“El 24 de diciembre de 2025, el Marinera recibió un permiso temporal para enarbolar la bandera rusa, emitido de conformidad con el derecho ruso e internacional”, afirmó el ministerio, añadiendo que el ataque al buque violó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza la libertad de navegación en aguas internacionales.

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo que la medida fue tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional en coordinación con el ejército.

“El barco fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos después de ser rastreado por USCGC Munro”, indicó.

La acción contra el petrolero respalda la proclamación del presidente estadounidense Donald Trump contra los buques sancionados que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental, señaló el comando.

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, confirmó que la incautación del buque estaba relacionada con el bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito.

El petrolero estuvo en la mira de Estados Unidos tras, según informes, intentar acercarse a Venezuela a finales del año pasado. La Guardia Costera estadounidense intentó detenerlo, pero la tripulación se negó a permitir el embarque de los estadounidenses y se dirigió hacia el Atlántico. Durante la persecución, el buque cambió de nombre y adoptó la bandera rusa.

Poco después de la captura de la Marinera, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que había incautado otro barco en el Mar Caribe, describiéndolo como “un petrolero a motor de la flota oscura, sancionado y sin estado”.