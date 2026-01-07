Delcy Rodríguez desafía a Trump y dice que ningún agente externo gobierna Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, arremetió este martes contra las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que ningún “agente externo” ejerce control en el país petrolero. Su declaración llega tras las aseveraciones de Trump de que su administración coordinará una transición política en Venezuela.

Durante un acto televisado, Rodríguez enfatizó: “El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”. Añadió que el pueblo está “gobernando junto al pueblo” y defendiendo la soberanía nacional tras el operativo militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez criticó la postura de Estados Unidos, señalando que su Gobierno se mantiene con fortaleza y convicción: “Este es un pueblo que no se rinde… hemos crecido en fortaleza espiritual para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas”. Además, en un mensaje personal, enfatizó que solo Dios define su destino: “Quienes me amenacen, lo digo claramente: mi destino no lo decide sino Dios”.

La mandataria interina también rindió homenaje a los “mártires” —al menos 55 militares venezolanos y cubanos fallecidos durante el asalto— y declaró un luto de siete días por ellos. Concluyó pidiendo unidad nacional y trabajo conjunto para lograr los objetivos productivos en 2026: “Sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”.

Esta respuesta llega después de que Trump afirmara que altos funcionarios de su administración, incluidos Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller, coordinarían el proceso de transición, y que se condicionaría a la cooperación de Rodríguez. Trump, incluso, advirtió que podría haber “nuevo ataques” si las demandas estadounidenses no se cumplen.