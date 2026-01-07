Indotel anuncia inicio de campaña nacional contra la extorsión y el fraude digital

La iniciativa será ejecutada en 2026 junto a entidades del Estado para fortalecer la prevención, educación y el marco legal frente a los delitos digitales

Santo Domingo.– El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que a partir del año 2026 la institución ejecutará, junto a otras entidades del Estado, una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales.

El órgano regulador explicó que esta estrategia estará centrada en la educación y concientización de la ciudadanía, así como en el fortalecimiento y la actualización del marco legal, a fin de que este contribuya de manera firme, coordinada y eficaz al combate de los delitos digitales en República Dominicana.

La institución expresó que estas medidas surgen en un contexto de crecimiento preocupante de prácticas ilícitas que afectan la seguridad, la reputación y los derechos fundamentales de las personas e instituciones.

Subrayó que el conocimiento de la ley, la concientización y la educación son herramientas esenciales para proteger a la nación frente a este flagelo, y que la creación de alianzas estratégicas con instituciones clave será determinante para perseguir y erradicar la extorsión digital.

El Indotel indicó que en esta campaña participarán de manera activa el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras entidades del Estado.

Enfatizó la necesidad de enfrentar con rigor y determinación lo que denominó el “negocio de la extorsión”, señalando que la ciberdelincuencia recurre cada vez a mecanismos más sofisticados, como el uso de imágenes manipuladas y herramientas de inteligencia artificial.

Dijo que, por esta razón, se impulsarán iniciativas y esfuerzos interinstitucionales dirigidos a enfrentar de manera sostenida, coordinada y efectiva esta dañina e ilegal práctica.

En ese mismo orden, se informó que los esfuerzos estarán orientados a la conformación de una alianza interinstitucional sólida, que permita frenar de manera definitiva cualquier intento de arraigo de estas acciones ilícitas dentro del ecosistema digital del país.

La campaña surge ante la preocupación de que República Dominicana haya registrado la mayor cantidad de víctimas de fraude digital en el continente americano durante el segundo semestre de 2024, situación que de acuerdo al Indotel exige una respuesta contundente y responsable por parte del Estado.