Toros dan paliza a Águilas 17-1; Escogido blanquea a Gigantes que siguen sin ganar

Santiago.- Rafael Lantigua empujó tres carreras y cuatro compañeros más remolcaron dos cada uno para liderar una victoria de los Toros del Este 17 carreras por una sobre las Águilas Cibaeñas en un partido disputado en el Estadio Cibao.

Los Toros (7-2) que triunfaron al ritmo de 15 inatrapables, mantienen el empate en la cima con los Leones del Escogido que también ganaron la noche de este lunes ante los Gigantes del Cibao (0-9).

Juan Brito disparó un jonrón de dos carreras en el tercero, en un inning de cinco carreras, ante el abridor aguilucho Jorge Tavárez e Ismael Alcántara conectó otro de dos vueltas más ante Dinelson Lamet en el séptimo en un acto de dos anotaciones.

Lantigua bateó de 4-3, todos dobles y además de remolcar tres, anotó dos.

Justin Courtney lanzó cinco entradas y dos tercios de dos hits, dos boletos y cuatro ponches para llevarse su segunda victoria sin derrota y Tavárez (0-2) soportó tres completas de cuatro hits y cinco carreras, solo una limpia, dio tres boletos y ponchó cuatro.

Las Águilas (4-5), que fueron limitdas a solo cuatro indiscutibles, se encuentran por debajo de .500 cuando le restan nueve encuentros de esta fase semifinal.

El ataque romanense comenzó desde la primera entrada con tres carreras, rally coronado por sencillo productor de Yairo Muñoz que impulsó a Bryan de la Cruz y en la acción Eloy Jiménez se fue hasta el plato por un error en tiro del inicialista Aderlin Rodríguez para marcar el 3-0.

Tras el jonrón de Brito llegaron las cinco vueltas en el quinto, un racimo liderado por doble de dos vueltas de Lantigua frente a José Cuas y luego sencillo de Rudy Martin, productor de dos más; eso ampliaba la ventaja a 10-1.

Alcántara se sumó a la fiesta con su bambinazo frente a Lamet y en el octavo, doble de Tres Barrera, puso el partido 14-1 y el tercer doble de Lantigua produjo la número 15.

En el noveno, el dirigente de las Águilas, Luis Urueta, recurrió a su receptor Elih Marrero para que lanzara ese capítulo y fue castigado con dos vueltas más, remolcadas por Sandber Pimentel y un elevado de sacrificio de Sergio Alcántara.

Las Águilas utilizaron siete lanzadores en un roster que incluyó 13 pitchers. Los Toros solo requirieron de tres monticulistas.

La única carrera aguilucha vino en el primer capítulo luego de un rodado para doble matanza de Ezequiel Durán, lo que permitió a Leody Taveras pisar el plato.

Los roamenses perdieron a su jardinero central Gilberto Celestino quien al fildear un elevado de Cristhian Adames en la parte baja del cuarto, se lastimó en su pierna derecha y fue sacado en camilla. Alcántara tomó el puesto de Celestino.

Martin bateó de 3-2, una anotada y dos remolcadas. Alcántara de 3-1, una anotada, dos impulsadas. Brito, de 5-2, un jonrón, dos empujadas y tres anotadas. Barrera de 4-1, una anotada y dos impulsadas y Lantigua de 4-3, dos anotadas y tres remolcadas.

Geraldo Perdomo de 3-2 y Aderlin Rodríguez de 3-2, dispararon los únicos indiscutibles aguiluchos.

Escogido blanquea a Gigantes

San Francisco de Macorís.- Los Leones del Escogido no bajan la guardia y se aseguraron este miércoles por la noche tras blanquear 5-0 a los Gigantes del Cibao.

Pedro Severino fue protagonista detrás del plato en la blanqueada, guiando a los lanzadores escogidistas, pero también lo fue al madero con un cuadrangular de dos carreras que amplió el marcador en favor de los campeones nacionales y del Caribe.