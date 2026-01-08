Trump dice que EEUU podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante varios años

Washington, D.C. — El presidente Donald Trump afirmó el miércoles por la noche que esperaba que Estados Unidos gobierne a Venezuela y gestione la extracción de petróleo de sus enormes reservas “durante años”.

Trump señaló que la administración estadounidense contempla una supervisión directa de la nación sudamericana, respaldada por la presencia de una armada en la costa venezolana, y no descartó una intervención prolongada.

“Lo reconstruiremos de forma muy rentable”, dijo Trump durante una entrevista con The New York Times, añadiendo que el plan incluye utilizar el petróleo venezolano para reducir los precios internacionales y proporcionar recursos financieros al país.

El mandatario aseguró que el gobierno interino venezolano “nos está dando todo lo que creemos necesario”.

Las declaraciones se produjeron horas después de que funcionarios de la Casa Blanca anunciaran un plan de tres fases para asumir el control de la venta del crudo venezolano de manera indefinida,

según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso. Mientras los legisladores republicanos apoyan la estrategia, los demócratas advierten sobre el riesgo de una intervención sin base legal clara.

Trump evitó precisar cuánto tiempo durará la presencia estadounidense en Venezuela, aunque insinuó que podría extenderse más allá de un año. Tampoco ofreció detalles sobre la celebración de elecciones en el país, que tuvo una tradición democrática hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

El presidente no respondió por qué reconoció a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, como nueva líder de Venezuela, en lugar de respaldar a María Corina Machado, líder opositora y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“Marco [Rubio] habla con ella constantemente”, se limitó a decir Trump.

Llamada del presidente Gustavo Petro

Mientras se producía la entrevista, los periodistas del New York Times vieron como Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al conectar la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con Petro, con la condición de que su contenido no fuera grabado.

Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada.

Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la «decapitación» del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan.