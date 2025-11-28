Dirección General de Aduanas lanza el nuevo Manual del Viajero

Santo Domingo, RD. – La Dirección General de Aduanas (DGA) lanzó el nuevo Manual del Viajero, una herramienta diseñada para asegurar que todos los turistas y dominicanos cuenten con información, clara y precisa, sobre los artículos y productos que pueden traer o llevarse del país sin pagar impuestos.

El manual está elaborado para ser lo más claro y sencillo posible, especifica el tipo de artículo y las cantidades permitidas como equipaje personal, medicamentos, juguetes, equipos deportivos, bebidas alcohólicas, tabaco, cosméticos, suplementos y productos alimenticios, los montos autorizados para regalos y artículos del duty free y cómo estos productos pueden ser transportados por los viajeros hasta su destino final.

También, define con claridad, las normas sobre el dinero en efectivo, y su declaración del deber de declarar montos superiores a US$10,000, y resalta el uso obligatorio del e-Ticket, así como la gestión de permisos para ciertos productos a través de la plataforma de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), garantizando un sistema moderno, digital y trazable.

Asimismo, advierte sobre productos restringidos o prohibidos, como frutas frescas, sustancias controladas, equipos no homologados o mercancías con fines comerciales. Establece, además, el procedimiento para ingresar mascotas, alimentos para animales y artículos de apoyo para personas con discapacidad.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, resaltó la labor realizada durante la gestión del presidente Luis Abinader en materia de turismo, bajo la dirección del ministro, David Collado, alcanzada esta gestión como un hito histórico, logrando así una recuperación significativa, crucial para la economía nacional. Este esfuerzo ha incluido, también, la gestión en el ámbito migratorio, consolidando la visión de un país abierto y preparado para recibir a quienes nos visitan.

Mientras, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, expresó la satisfacción del sector privado al constatar que las instituciones escuchan y atienden las necesidades del comercio y del turismo.

Señaló que resulta fundamental garantizar que los visitantes se sientan cómodos y seguros durante su estadía en el país, considerando que el turismo representa uno de los pilares de la economía nacional, con un aporte cercano al 18 %.

Subrayó que este esfuerzo constituye un verdadero proyecto de nación, orientado a fortalecer la calidad del servicio y a consolidar la República Dominicana como destino líder en la región.

De su lado, Elvyn Gómez, asesor de Tecnología de la Información, presentó la demostración del Manual del Viajero a través del portal de la Dirección General de Aduanas (DGA). Durante su intervención, hizo un llamado a todos los viajeros, aerolíneas, agencias de viaje y actores del sector turístico a difundir y utilizar esta guía como referencia oficial, destacando su valor como herramienta práctica para orientar y facilitar los procesos de entrada y salida del país.

Con esta iniciativa, la DGA reafirma su compromiso de facilitar una experiencia de viaje más placentera y libre de inconvenientes, invitando a todos los interesados a consultar el manual para planificar sus viajes con tranquilidad y disfrutar al máximo de su estancia en el país y evitar contratiempos.

La actividad contó con la participación de figuras clave como: Daniel Peña, subdirector de la DGA; Eduardo Rodríguez, asesor general; Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES; Tammy Mercedes Reynoso Vargas, viceministra de Fomento Turístico y Desarrollo de Ministerio de Turismo; Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, representantes del sector privado y colaboradores de la DGA, quienes destacaron la importancia de la articulación interinstitucional para fortalecer la competitividad del país.