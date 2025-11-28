Red Mundial de Locutores reconoce a Salvador Ramírez como Voz Destacada del Mes de Noviembre

La Red Mundial de Locutores anunció la distinción otorgada al locutor y periodista dominicano Salvador Ramírez, seleccionado como Voz Destacada del Mes de Noviembre en mérito a su destacada trayectoria profesional y su contribución permanente a la comunicación responsable.

El reconocimiento se otorgó tras una entrevista exclusiva realizada por la presidenta de la entidad, Raysa López, quien sostuvo un conversatorio con Ramírez en el que se abordaron los aspectos más relevantes de su carrera.

Durante el diálogo, el comunicador compartió experiencias, aprendizajes y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su labor en la locución y el periodismo.

En el marco de la entrevista, Ramírez ofreció además consejos y orientaciones para los nuevos talentos, motivándolos a fortalecer sus habilidades mediante la práctica constante, la formación técnica y el compromiso social.

Ramírez subrayó que la pasión y la disciplina son elementos esenciales para alcanzar el éxito en los medios de comunicación.

Salvador Ramírez es conductor y productor del programa APM Noticias, el cual se transmite por el canal 104 de Cable Sat y Wind TVO, y cuenta con el respaldo de una amplia red de medios digitales, lo que consolida su presencia tanto en plataformas tradicionales como en formatos modernos.

La Red Mundial de Locutores destacó que este reconocimiento refuerza el compromiso de la institución con la promoción de voces que elevan la calidad del discurso público y contribuyen al crecimiento profesional de las nuevas generaciones de comunicadores.