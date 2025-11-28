Víctor Pavón llama al pueblo a participar en la marcha de Fuerza del Pueblo este domingo

Santo Domingo.- El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Pavón, llamó este jueves a la ciudadanía a participar en la marcha que esa organización realizará el próximo domingo, encabezada por su presidente Leonel Fernández.

La actividad organizada por el partido verde, para expresar su posición frente a los apagones, el costo de la vida, la inseguridad ciudadana y las denuncias de corrupción en la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), partirá a las 10:00 de la mañana desde la intersección de Albert Thomas con Nicolás de Ovando y concluirá en la avenida México esquina Duarte.

Pavón dijo que no tiene dudas de que los sectores populares de la capital participarán en la marcha al entender que la FP y su líder Leonel representan el retorno del progreso y desarrollo a partir del triunfo electoral que obtendrán en el 2028.

“En este momento que el país vive una situación crítica y desalentadora producto del desorden y la falta de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los dominicanos, es necesario que los sectores sociales que sufren los embates de esa realidad no se queden en sus casas, sino que levanten sus voces exigiendo un cambio de dirección en la forma de dirigir el Estado”, exhortó.

Expresó que el país no puede seguir siendo conducido por un gobierno que no le duelen los pobres, que viola la Constitución como si fuera un relajo y al mismo tiempo como nadie en la historia embarga el país con préstamos a organismos internacionales que nadie sabe dónde han ido a parar esos recursos.

Por Francis Pérez