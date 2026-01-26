Puntacana Resort anuncia la tercera Copa Internacional de Polo Femenino

El torneo se celebrará el sábado 31 de enero de 2026 e incluirá un acto simbólico de apertura de las nuevas canchas

Punta Cana, La Altagracia. – Puntacana Resort celebrará en el Puntacana Polo Club la tercera edición de la Copa Internacional de Polo Femenino el próximo sábado 31 de enero de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, un evento que continúa posicionándose como una de las principales citas del polo femenino en la región.

La competencia reunirá a destacadas jugadoras, invitados especiales, miembros de la comunidad ecuestre y amantes del deporte, en una jornada que conjuga alto nivel competitivo, tradición y un entorno exclusivo dentro de Puntacana Resort.

Esta tercera edición reafirma el compromiso del Puntacana Polo Club con el impulso del polo femenino y con la consolidación de este deporte como parte de la oferta deportiva y turística del destino.

Expansión del Puntacana Polo Club

Como parte del programa oficial, se realizará además un acto simbólico que marcará el inicio de la construcción de las nuevas canchas de polo, dando paso a una nueva etapa de crecimiento para el club. Este hito representa un avance significativo dentro del plan de expansión de sus instalaciones, orientado a fortalecer la práctica del polo y a responder al creciente interés de deportistas y visitantes.

La jornada se perfila como un punto de encuentro para personalidades, organizaciones, patrocinadores, medios de comunicación y la comunidad deportiva, en un ambiente que celebra tanto la competencia como la visión de futuro del Puntacana Polo Club.

Con la tercera Copa Internacional de Polo Femenino y el inicio de este nuevo proyecto, el Puntacana Polo Club continúa afianzando su rol como referente del polo en la región y como escenario clave para el desarrollo de este deporte en la República Dominicana.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo en la República Dominicana. Ubicado a minutos del Aeropuerto de Punta Cana, posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial y sede del primer PGA Tour de la República Dominicana, convirtiéndose en un resort líder en el Caribe.