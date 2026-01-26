Policía Nacional apresa teniente coronel por muerte de una mujer en el Mirador Sur

La Policía Nacional informó que fue detenido un oficial superior del Ejército de la República Dominicana (ERD), señalado como presunto responsable de la muerte por herida de arma de fuego de una mujer, en un hecho bajo investigación ocurrido la noche del domingo 25 de enero en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional.

Se trata del teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, ERD, de 43 años, quien fue arrestado y puesto bajo custodia policial tras el suceso ocurrido anoche en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud).

La víctima fue identificada como Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, según certificación emitida por el médico legista actuante.

En el lugar del hecho, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias balísticas, incluyendo un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, así como varios dispositivos electrónicos.

Asimismo, fue ocupada una pistola marca HS2000, calibre 9mm, con su cargador y varias cápsulas, la cual fue entregada de manera voluntaria a las autoridades.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales de lugar.

Oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso de investigación.