Gobierno impulsará transformación cultural en San José de Ocoa

San José de Ocoa. – El director provincial de Cultura, el cineasta y gestor cultural Julio Villar, afirmó que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, trabaja en el rescate de las tradiciones y en la implementación de nuevas acciones culturales en la provincia.

Villar explicó que actualmente se desarrolla el Trimestre Patrio, donde la Dirección Provincial de Cultura participa en cada una de las actividades programadas en el municipio.

Asimismo, señaló que se busca rescatar la memoria histórica y revitalizar el carnaval, no solo en la cabecera provincial, sino también en los municipios y distritos municipales, culminando con la presentación del Carnaval Provincial.

El representante cultural anunció que próximamente se celebrará el primer Festival de Cine de San José de Ocoa, junto con la realización del baile folklórico provincial, acompañado por músicos locales.

Finalmente, Villar subrayó la importancia de promover las manifestaciones culturales ocoeñas, apoyar a los artistas y gestores culturales, y crear espacios permanentes para la formación, difusión y participación comunitaria.