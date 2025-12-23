Gigantes y Escogido aseguran pase al Round Robin eliminando a Licey y Estrellas

Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido sellaron este lunes su clasificación al Round Robin del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

En un cierre de serie regular cargado de tensión, los Gigantes superaron a los Tigres del Licey con marcador de cinco carreras por tres, evitando que la definición del último boleto semifinalista se extendiera hasta el martes.

En el estadio Quisqueya de la Capital, los Leones del Escogido dominaron con autoridad a las Estrellas Orientales, imponiéndose 11-3 en un partido que confirmó su avance a la siguiente fase.

Con ambos triunfos, Gigantes y Escogido se suman a Águilas Cibaeñas y Toros del Este como los equipos que buscarán la corona en el Round Robin, dejando fuera de competencia a Licey y Estrellas en una jornada decisiva para el béisbol invernal dominicano.

Los francomacorisanos lo consiguieron apoyados en la ofensiva de Marco Hernández, un exjugador de los Tigres que bateó de 4-2 y empujó tres carreras, dos de ellas con un triple decisivo en un séptimo episodio de tres vueltas que puso el partido 5-1.

El partido se mantuvo sin anotaciones por tres entradas, hasta que en la baja del cuarto los Gigantes rompieron el cero ante Radhamés Liz, luego de un doble de Luis García Jr. y un sencillo remolcador de Marco Hernández, para colocar el juego 1-0.

Luego ampliaron en el sexto, ante el relevista Luis Frías. Nicholas Torres conectó doble productor que llevó al plato a Deyvison De los Santos, aumentando la ventaja a 2-0.

Los Tigres reaccionaron en la alta del séptimo inning frente a Fernando Abad, cuando Cristhian Adames disparó un jonrón solitario por el jardín izquierdo que acercó a los azules 2-1.

La respuesta fue el inning grande que al final significió el boleto para los de San Francisco. Enyel de los Santos y Wander Suero tuvieron una tímida presentación.

Kenny Piper abrió con sencillo ante De los Sanvos. Después de un out, Luis García Jr. disparó sencillo para dejar dos corredores en segunda y primera. Suero se hizo cargo del montículo. Nomar Mazara siguió con un sencillo al prado derecho que David Hensley atrapó de piconazo lo que puso a dudar a los corredores y así se llenaron las bases.

Deyvison de los Santos conectó un elevado de sacrificio que empujó a Piper. En esa situación Samad Taylor entró a correr por Mazara y luego llegó el triple de Hernández por el jardín derecho.

El Licey tampoco se daba por vencido. En el octavo castigaron al relevista Reymin Guduán con dos carreras. Emilio Bonifacio disparó sencillo de toque por la inicial. Gustavo Núñez también tocó y el receptor Piper erró en el tiro a la inicial, lo que aprovechó Bonifacio para anotar.

Después de Guduán ponchar a Ronny Mauricio, Francisco Mejía remolcó a Núñez para acercar a su equipo 5-3. No obstante, Jimmy Cordero entró por Guduán y resolvió la hemorragia con un ponche a Domingo Leyba en conteo de 3-2.

El partido lo ganó Ángel Chivilli (1-0). Cordero realizó un excelente relevo de una entrada y un tercio luego de sacar el último out del octavo en sustitución de un complicado Reymín Guduán. En el noveno, concedió un boleto a Michael de la Cruz, pero ponchó a Hensley.

Retiró a Emilio Bonifacio con jugada forzada de segunda a short y culminó su obra con otro ponche a Gustavo Núñez con solo tres pitcheos. Así, Cordero que comenzó la campaña con los Leones del Escogido, logró su quinto salvamento con la campaña.

La derrota fue para Radhamés Liz (0-3) quien trabajó tres entradas de una carrera limpia.

Leones del Escogido 11 Estrellas Orientales 3

En Santo Domingo, Erik González conectó tres imparables y remolcó dos carreras, mientras que Héctor Rodríguez tuvo una noche perfecta al batear sencillo, doble y jonrón, con cuatro vueltas impulsadas, para guiar a los Leones del Escogido.

Para el Escogido, actuales campeones nacionales y del Caribe, esta será su participación número 27 en esta fase, y la tercera de manera consecutiva desde su debut en 1987-88.

González registró su cuarto juego de tres hits en la presente campaña, mientras que Rodríguez se convirtió en el tercer jugador de los Leones con cuatro o más carreras remolcadas en un partido, uniéndose a Alexander Canario (5) y Martín Maldonado (4).

Travis Lakins Sr. apenas sacó dos outs en la primera entrada, tras permitir cuatro hits y dos carreras limpias. Phillips Valdez (G, 3-0) se encargó del relevo y lanzó 2.1 entradas de un hit y una carrera limpia, con dos ponches.

Esmil Rogers tampoco pudo completar el primer episodio, cediendo tres hits y una carrera limpia. Zack Kristofak (P, 0-1) permitió tres carreras limpias en la tercera entrada.

Por los Leones destacaron Héctor Rodríguez, de 3-3, con tres anotadas, doble, jonrón, cuatro remolcadas y una base por bolas; Erik González, de 5-3, con dos impulsadas; Jonathan Arauz, de 4-1, doble y dos remolcadas; y Junior Lake, de 5-1, con doble y una anotada.

Por las Estrellas sobresalieron Jorge Mateo, de 4-1, con doble y una anotada; Ismael Munguía, de 2-1, con una remolcada; y Rodolfo Castro, de 4-1, con una empujada.

Este martes, último día de la serie regular, los Toros del Este visitarán a las Águilas Cibaeñas en Santiago a las 5:00 de la tarde, mientras que Gigantes del Cibao y Tigres del Licey se enfrentarán en Santo Domingo desde las 7:30 de la noche.

Los equipos clasificados al Round Robin son: Águilas Cibaeñas (32-16), Toros del Este (26-22), Gigantes del Cibao (23-26) y Leones del Escogido (23-27). Estrellas Orientales (22-28) y Tigres del Licey (21-28) quedaron eliminados.

Será la primera ocasión desde la temporada 1994-95 en que Águilas, Toros, Gigantes y Leones coincidan en un Round Robin.