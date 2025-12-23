Leonel Fernández entrega cajas navideñas en Hogar Nuestra Señora del Carmen

Boca Chica, Santo Domingo.-El presidente doctor Leonel Fernández, volvió a demostrar su inquebrantable compromiso con los sectores más vulnerables, en especial con los adultos mayores, al realizar la entrega personal este lunes de cajas navideñas en el Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el municipio de Boca Chica.

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría, cercanía y gratitud, donde los adultos mayores, recibieron con entusiasmo este obsequio que no solo contenía alimentos para la tradicional cena navideña, sino también el calor humano, la atención y el afecto que merecen quienes han aportado tanto a la sociedad dominicana a lo largo de sus vidas.

Durante el encuentro, Leonel Fernández, compartió de manera directa con los residentes del hogar, escuchando sus historias y transmitiéndoles un mensaje de esperanza y solidaridad, reafirmando que la Navidad es un tiempo para acompañar, servir y dignificar a quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa forma parte de una tradición solidaria que el líder político ha mantenido por décadas, reflejo de su visión de una República Dominicana más justa, humana y solidaria, donde nadie quede excluido, especialmente en momentos tan significativos como las festividades navideñas.

La dirección y el personal del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, agradecieron el gesto, valorándolo como una muestra de sensibilidad social y compromiso con los envejecientes del país.

Al cierre de la actividad, se expresó el deseo de que esta Navidad, traiga bendiciones, paz y bienestar a todos los hogares dominicanos, fortaleciendo los valores de amor, respeto y solidaridad que caracterizan estas fechas.

Por Luis Ramón López