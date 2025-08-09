Reconocen a DaunyStudio Productions con tres galardones en los Premios Lawa 2025

República Dominicana fue sede de la sexta edición de los Premios Latin American Wedding Awards (Premios Lawa), celebrados en conjunto con la primera entrega nacional de los Premios República Dominicana Event Awards, dedicados al Turismo de Romance y de Reuniones.

Durante la gala, se reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos y organizadores de congresos en un total de 49 categorías.

Entre los galardonados, destacó DaunyStudio Productions, que recibió tres importantes reconocimientos que consolidan su liderazgo en la industria audiovisual de bodas:

Mejor Fotógrafo de Bodas – Del Gran Santo Domingo

Mejor Fotógrafo de Bodas – De República Dominicana

Mejor Fotógrafo de Bodas – De Latinoamérica

Con más de una década de trayectoria, DaunyStudio ha construido un sello distintivo basado en la fusión de fotografía y cinematografía con enfoque editorial, sensibilidad emocional y excelencia técnica.

Estos premios reflejan no solo la calidad de su trabajo, sino también el impacto de sus imágenes en parejas, familias y comunidades dentro y fuera del país.

“Para nosotros, cada boda es mas que un evento: es una historia que merece ser contada con alma, con estética y con respeto por la verdad emocional de quienes la viven. Recibir estos reconocimientos a nivel nacional y regional nos llena de gratitud y compromiso para seguir creando imágenes que trascienden el tiempo” expreso Daunys Sánchez, fundador y director creativo de DaunyStudio Productions, SRL.

Estos galardones reafirman la posición de DaunyStudio como una de las productoras audiovisuales mas influyentes en el sector nupcial latinoamericano.

El evento se llevó a cabo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde se reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues y agencias de viajes.

De igual manera, enalteció la innovación, responsabilidad social y la evolución de una industria que mueve emociones y genera impacto económico en toda la región, contó con la participación de 12 países de Latinoamérica y El Caribe.

La actividad contó con la presencia de Leonardo Artigas, director general de los premios Latin American Wedding Awards, quien es fuente inspiradora de esta importante industria a nivel de Latinoamérica.

Pedro Vargas, director República Dominicana Event Awards, afirmó que con este galardón se reconocen a todos los trabajadores de la industria de los eventos en la República Dominicana y al mismo tiempo posiciona el país como uno de los líderes de la industria a nivel de Latinoamérica.