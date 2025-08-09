Anuncian operativo de renovación de licencias de conducir en Gaspar Hernández

Gaspar Hernández, Espaillat.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la Alcaldía del municipio de Gaspar Hernández, realizará un operativo especial de renovación de licencias de conducir del 11 al 15 de agosto del presente año, en el Parque Central de esta localidad costera.

El alcalde Abelito Suriel hizo un llamado a todos los conductores del municipio y zonas aledañas a aprovechar esta oportunidad para poner al día sus documentos de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El operativo contará con personal técnico y equipos especializados para ofrecer un servicio eficiente y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Los ciudadanos podrán realizar el proceso de renovación de licencias vencidas o próximas a vencer, agilizando los trámites y evitando largas filas en otras sedes.

“Queremos facilitarle la vida a nuestra gente y que puedan renovar su licencia sin perder tiempo ni tener que viajar. Este es un esfuerzo conjunto entre el INTRANT y nuestra Alcaldía para llevar los servicios más cerca de la comunidad”, expresó el alcalde Suriel.

Este tipo de jornadas forma parte de las iniciativas que promueven la descentralización de los servicios públicos y el fortalecimiento de la seguridad vial en el país.

Por Luis Ramón López