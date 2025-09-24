Luiggi Beltré presenta su libro “Un Destino Maravilloso” en Paterson, New Jersey

El dominicano Luiggi Beltré presentó en la ciudad de Paterson su libro “Un Destino Maravilloso”, en un acto organizado en conjunto a la Dirección de Cultura en el Exterior, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y el Consulado General de la República Dominicana en New Jersey.

Al iniciar el evento y presentar al autor el director de Cultura en el Exterior en New Jersey José Bonilla lo hizo en forma de poema, resaltando los orígenes humildes de Luiggi Beltré, su trayectoria marcada por el esfuerzo y la perseverancia y el orgullo de representar en tierras extranjeras la esencia del pueblo dominicano.

“Con la presentación que hizo José Bonilla con un poema que presentaba mis orígenes realmente me convencí de que viví una noche maravillosa acompañado de mucha gente buena” dijo Luiggi Beltre.

Durante su intervención, Beltré explicó su historia plasmada en su libro que constituye un testimonio de superación personal, que fomenta los buenos valores y contribuye a una mejor sociedad.

La actividad contó con la participación especial del artista Rafael Alduey, quien interpretó a su popular personaje Chicho Cuento, llevando humor y cercanía a los presentes.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje póstumo al fenecido actor dominicano Miguel Ángel Martínez, quien formaba parte del elenco de la película inspirada en el libro. Su legado artístico fue recordado con respeto y admiración.

El acto cultural se celebró en la sede ubicada en 140 Market St., 5to piso, Paterson, NJ, con la asistencia de amigos, miembros de la comunidad dominicana como pequeños empresarios, invitados especiales y público en general quienes recibieron la obra con entusiasmo.

Con esta presentación, se reafirma el compromiso de las instituciones culturales dominicanas en el exterior de fortalecer la presencia de la literatura y el arte dominicano más allá de las fronteras.

Este 3 de octubre Luiggi estará compartiendo en la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD 2025) que inicia desde el 25 de septiembre y finaliza el 5 de octubre.