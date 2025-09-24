RD será sede de tercera reunión de la Junta de Innovación Digital de la UIT

Santo Domingo.— República Dominicana será la sede de la tercera reunión de la Junta Directiva de Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo Digital, iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que busca ofrecer orientación estratégica, compartir experiencias internacionales y fortalecer la capacidad de innovación para contribuir a un futuro digital inclusivo, equitativo y sostenible.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, recibirá por primera vez en el país al director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT, Cosmas Zavazava, quien encabezará el encuentro.

El encuentro se realizará los días 1 y 2 de octubre, y concentrará a representantes de alto nivel de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil para impulsar la innovación y el emprendimiento digital a escala global.

La reunión estará encabezada por el director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, Cosmas Zavazava, junto a otros copresidentes y 23 miembros de la Junta de Innovación Digital. Entre los participantes figuran ministros, autoridades regulatorias, ejecutivos de la industria y representantes de organismos internacionales.

República Dominicana tendrá un rol destacado en esta cita, ya que la directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Julissa Cruz Abreu, fue elegida miembro de la Junta Directiva de Innovación Digital, la cual está destinada en trabajar y estrechar la colaboración con todas las partes interesadas para impulsar la innovación, el emprendimiento y la equidad en el ecosistema digital, fomentando así un futuro digital más próspero.

Además, el país, a través la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), firmó un acuerdo el pasado 11 de marzo de 2024 entre esta institución y la UIT para integrarse a la Red de Centros de Aceleración, con el propósito de potenciar las capacidades de innovación tecnológica y desarrollar políticas digitales de impacto nacional.

La agenda contempla la discusión de los cinco objetivos estratégicos como la preparación para el estudio de tendencias tecnológicas, innovación tecnológica abierta, apoyo al emprendimiento y a las pymes, ensayo de políticas públicas y fomento de iniciativas intersectoriales para dinamizar los ecosistemas digitales.

La Junta de Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo Digital constituye un mecanismo de cooperación internacional que busca cerrar la brecha de innovación digital, promover la capacitación local y generar proyectos transformadores con impacto en los ámbitos nacional, regional y global.