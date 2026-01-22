Inauguran exposición colectiva “Another world is possible forever of peace”

“Las obras que conforman la muestra son expresiones sensibles que invitan a reflexionar sobre la paz como un valor esencial, una responsabilidad compartida y un compromiso permanente con la vida y la dignidad humana”.

Santiago de los Caballeros.- Con la participación de 32 artistas consagrados y emergentes, el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), filial Santiago, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, inauguraron la exposición colectiva “Another world is possible forever of peace”.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el director provincial de Cultura, Rafelito Mirabal; seguido de Zaida Mejía, presidenta del CODAP Santiago; y Diógenes Santana, coordinador y curador de la muestra, quienes compartieron junto a los directivos, artistas e invitados.

Al pronunciar el discurso central, Mejía destacó que “desde el CODAP reafirmamos nuestro compromiso con un arte que dialogue con su tiempo y asuma su responsabilidad social. Por lo que hoy acogemos esta exposición, la cual nace de la convicción de que el arte cumple un rol esencial como espacio de diálogo, reflexión y conciencia social”.

A seguidas, Santana, coordinador y curador de la muestra, explicó que el objetivo de la exposición es contribuir a la paz mundial a través del arte, logrando aglutinar en sus inicios alrededor de 50 naciones y alcanzando en la actualidad 155 países.

Sobre esta edición de “Another world is possible forever of peace” (Otro mundo es posible por siempre de paz), Santana resaltó que la muestra se caracteriza por una rigurosa selección de pinturas en acrílico, dibujos al óleo y varios collages en técnica mixta que abarcan desde el realismo social y el paisajismo hasta el abstraccionismo y el arte contemporáneo, permitiendo al espectador un recorrido por las inquietudes y evoluciones de la plástica dominicana actual.

La exposición la integran los artistas Altagracia M. Méndez, Arturo Rosa, Belkis García, Berkys Moquete, Brenda Pérez, Dionisio Peralta, Dios Clinton Durán, Edwin Domínguez, Elianne Jáquez, Erick Herrera, Ernesto Cruz, Estela Pérez, Fausto de la Rosa, Feliberto Pichardo, Fernando Ant. Reyes e Isabel García.

Asimismo, Jesús Yael Rodríguez, José Parra, Kenya Rodríguez, Marfa Paredes, María Dolores Méndez Silfa, María Eugenia Monción, Ofemil Abreu, Omar Hernández, Percio Ureña, Priscila López, Richard Gutiérrez, Rigoberto Germán, Rosa Miguelina Santos, Teódulo Silfa Casso, Víctor M. Valerio y Zaida Mejía.

La muestra “Another world is possible forever of peace” permanecerá abierta al público hasta el 12 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y los viernes horas extra de 4:00 p.m., hasta las 9:00 de la noche, en el Palacio Consistorial, ubicado en la Calle Del Sol, esquina Benito Monción, Santiago.