Escogido remonta de forma espectacular y vence a los Toros en primer juego de la final

Santo Domingo. — Franchy Cordero elevó de sacrificio al jardín derecho para remolcar la carrera que quebró el empate y selló una espectacular remontada de los Leones del Escogido, que vencieron 7-6 a los Toros del Este este miércoles en el primer juego de la Serie Final, disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El Escogido llegó al cierre del noveno episodio con desventaja de cuatro carreras (6-2), pero armó un rally demoledor frente al bullpen taurino.

Sócrates Brito abrió la ofensiva con un doble al jardín izquierdo que impulsó a Héctor Rodríguez. Luego, Junior Lake conectó sencillo para remolcar a Erik González desde la antesala, acercando a los Leones 6-4.

Acto seguido, el venezolano Alcides Escobar disparó un imparable al prado izquierdo que empujó a Brito y Lake, igualando el marcador. Con las bases llenas y un out, Cordero elevó profundo al derecho, permitiendo que Yamaico Navarro anotara la carrera de la victoria.

Travis Lakins Jr. abrió por los Toros y en una entrada permitió dos hits y tres carreras limpias, incluyendo un jonrón, además de conceder una base por bolas ante siete bateadores.

La victoria fue para Aneurys Zabala (1-0), quien lanzó el octavo episodio, cediendo tres hits y una carrera limpia, con dos ponches. Stephen Nogosek se encargó del noveno para apuntarse su primer salvamento de la Serie Final y tercero de la postemporada.

Por los Leones, Enny Romero trabajó cinco entradas, permitiendo dos hits y dos carreras limpias, con una base por bolas y tres ponches ante 18 bateadores.

La derrota recayó sobre Jean Carlos Mejía (0-1), quien apenas retiró un out en el octavo episodio, al permitir cinco hits y cinco carreras limpias.

A la ofensiva por el Escogido, Héctor Rodríguez bateó de 4-3, con dos anotadas, un doble y una base por bolas; Sócrates Brito se fue de 2-1, con doble, anotada y dos carreras impulsadas; y Erik González terminó de 5-1, con una anotada.

Por los Toros, Eloy Jiménez destacó al batear de 5-3, con dos anotadas, dos dobles y una empujada; Bryan de la Cruz conectó doble y anotó una carrera; mientras que Rudy Martin Jr. se fue de 5-2, con una anotada.

La Serie Final se traslada ahora a La Romana, donde este jueves se disputará el segundo encuentro a partir de las 7:30 de la noche.

La cobertura comenzará con el programa previo de los Toros del Este por Radio y Televisión, a través de Teleantillas Canal 2 y La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM.