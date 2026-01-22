Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumen la gestión del destino Cabo Rojo

Madrid, España. – En el marco de la apertura de la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo -Fitur-2026, que se celebra en recinto IFEMA en Madrid, el Fideicomiso Pro-Pedernales anunció la entrada en operación del socio estratégico, Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular, entidades que asumirán la dirección y gestión del proyecto de desarrollo turístico que implementa el Gobierno dominicano en la región Sur del país, desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, en su condición de director ejecutivo honorífico del Fideicomiso Pro-Pedernales, junto a David Collado, ministro de Turismo; Frank Elías Ranieri, presidente del Grupo Puntacana; Ian Rondón, gerente general de AFI Banreservas; y José Manuel Cuervo, presidente ejecutivo de AFI Popular, destacaron que esta es una nueva etapa del proyecto en la que se pondrán en marcha el plan de inversión del capital privado y las acciones para consolidar, promover y posicionar el destino en los mercados internacionales.

Durante el anuncio, hecho en el stand de República Dominicana, el ministro Sigmund Freund, dijo que a partir de este momento el Consorcio Cabo Rojo tomará las riendas operativas del proyecto, y que junto al Estado dominicano seguirá posicionando Cabo Rojo como un destino único en el Caribe.

Freund agradeció al Grupo Puntacana, a las administradoras de fondos de inversión del Grupo Popular y del Banco de Reservas, por confiar en el proyecto y por apostar a esta gran iniciativa y este gran sueño del presidente Luis Abinader, que ya se convertido en una gran realidad.

“Con las obras de infraestructuras ya concluidas, algunas ya operando, y la entrada del Consorcio Cabo Rojo cerramos el ciclo de lo que debía ser la responsabilidad del Estado dominicano, de establecer las condiciones para que el proyecto se desarrolle creando oportunidades para el capital privado, pero sobre todo, impulsado un crecimiento socioeconómico que beneficie a la población, generando empleos, nuevos emprendimientos, propiciando la formación técnica y profesional, y todas las bondades que propicia la actividad turística”, indicó Freund en una rueda de prensa ofrecida durante la apertura de Fitur 2026.

Dijo que es importante dejar claro a todo el pueblo dominicano que estan incorporando al sector privado bajo todas las garantías y seguridad de que los bienes del Estado no serán dilapidados, ni serán en ningún momento manejados de manera irresponsable o irregular.

Esta sociedad con el capital privado viene a darle mucho mayor valor a toda esta tierra que durante años estuvo ahí desolada, y que esto es una ganancia para el pueblo dominicano”.

El presidente y CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, mostró la satisfacción de ser parte de este gran proyecto y señaló que junto a la AFI Popular y AFI Reservas van a desarrollar un gran proyecto nación donde el sector privado va a invertir una suma importante de dinero para todo el desarrollo hotelero y la infraestructura de Cabo Rojo.

Ranieri agradeció al Estado dominicano por confiar en el Consorcio Cabo Rojo y felicitó al Fideicomiso Pro-Pedernales por el proceso transparente realizado para la escogencia del socio minoritario.

La entrada del socio estratégico sella el inicio de una nueva etapa en el proceso de ejecución del destino Cabo Rojo–Pedernales, enmarcado dentro de una visión de desarrollo inclusivo, ordenado y respetuoso del entorno natural.

Esta sociedad entre el sector público y el privado tiene como objetivo dinamizar la economía regional, atraer inversiones, generar empleos formales y posicionar a Cabo Rojo como un referente turístico en el Caribe.

El Grupo Puntacana es pionero en prácticas de turismo responsable en la República Dominicana y su integración al proyecto Cabo Rojo representa una garantía de calidad, sostenibilidad y proyección internacional.