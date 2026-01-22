Meliá Hotels International y Grupo Puntacana anuncian la construcción del Paradisus Miches

Madrid, España – Meliá Hotels International, en alianza estratégica con Grupo Puntacana, anunció la firma del Paradisus Miches, un exclusivo resort de nueva construcción que reforzará la presencia de la compañía en la República Dominicana y contribuirá al posicionamiento de Miches como uno de los próximos grandes destinos turísticos del país.

Paradisus Miches será el octavo hotel de Meliá en República Dominicana y el primero de en esta zona de gran potencial turístico. El resort ocupará un emplazamiento privilegiado frente a más de 500 metros de playa virgen, integrándose de forma respetuosa en un entorno de gran riqueza natural.

Concebido como un auténtico refugio en la naturaleza caribeña y de la mano de un socio estratégico de largo recorrido como la familia Rainieri, el proyecto refuerza la apuesta conjunta por un desarrollo turístico responsable, sostenible y generador de valor para el país.

Esta visión se alinea con iniciativas recientes como el proyecto de Meliá Bergantín Beach en Puerto Plata, con los que el país está apostando por la colaboración público‑privada de cara a impulsar el potencial turístico de la costa este de la República Dominicana.

El resort contará con 600 habitaciones de diferentes tipologías que permitirán ofrecer experiencias personalizadas tanto para viajeros adultos como para familias. Su propuesta gastronómica integrará una variedad de espacios gastronómicos y áreas pensadas para disfrutar al aire libre, teniendo siempre como protagonista al destino y su cultura.

Paradisus Miches, por supuesto, contará con múltiples piscinas, zonas de bienestar, un completo spa y, también, espacios destinados a reuniones y eventos. La experiencia Paradisus, reconocida por su inmersión en la naturaleza y su enfoque sensorial, será el eje conceptual del nuevo complejo, que incorporará además servicios exclusivos de la marca para ofrecer la experiencia de lujo más actual.

Situado en la costa este de República Dominicana, Miches se encuentra en pleno proceso de transformación y está rodeado de algunos de los parajes naturales más singulares del país. Sus montañas verdes, playas de arena blanca y enclaves emblemáticos como Playa Esmeralda, Laguna Limón, Montaña Redonda o Salto La Jalda convierten la zona en un destino de alto valor paisajístico y cultural. La proximidad al Aeropuerto de Punta Cana (PUJ), situado a apenas hora y media por carretera, refuerza su accesibilidad y lo posiciona como uno de los enclaves con mayor potencial de crecimiento turístico en los próximos años.

En el marco de este anuncio, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, destacó que “Paradisus Miches refleja el modelo de turismo en el que creemos: respetuoso, innovador, de alta calidad y comprometido con el desarrollo de los destinos y las comunidades locales. Nos enorgullece ampliar nuestra presencia en República Dominicana y hacerlo junto a un socio ejemplar como Grupo Puntacana, con quien compartimos una visión de crecimiento sostenible para el país”.

Por su parte, Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana, subrayó que “La alianza entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana para el desarrollo del Paradisus Miches responde a una visión estratégica orientada a fortalecer la competitividad turística de la República Dominicana.

Este proyecto representa una inversión de alto impacto que consolida al país como un destino confiable para el capital internacional, eleva el estándar de la oferta hotelera de lujo y contribuye a la diversificación y sostenibilidad del desarrollo turístico nacional”.