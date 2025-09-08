Colegio Dominicano de Artistas Plásticos juramenta su nueva directiva en Santiago 

Santiago. – El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) juramentó su nueva directiva en la filial de Santiago, correspondiente al período 2025-2027, presidida por Zaida Mejía, quien fue electa a unanimidad.

Como parte de la directiva del CODAP en Santiago, también fueron juramentados junto a Mejía, Jairo Ferreira, como vicepresidente; José Herrera, secretario general; y Omar Hernández, secretario de actas.

Asimismo, Julio Lora, como secretario de finanzas; Ruisa Mares, secretaria de prensa; Wali Vidal; secretario de organización; y Yanilsa Cruz, asesora. Junto a ellos, los vocales Percio Raúl, Víctor Valerio, Macho Fermín, Romy Laurentis y Belkis García.

El acto, encabezado por el artista Joel Gonell, presidente del CODAP, acompañado de Francy García y Amaurys Reyes, vicepresidenta y vocal, respectivamente, se realizó en la Alianza Cibaeña, donde los anfitriones compartieron de forma amena con los invitados y artistas plásticos del Cibao.

Al pronunciar las palabras centrales, Gonell resaltó la importancia de poder contar con el entusiasmo, la entrega y profesionalidad de los integrantes de la filial de Santiago y el apoyo de los artistas del Cibao para crear un entorno que fomente la innovación, la creatividad y la inclusión en esta nueva etapa histórica del CODAP.

A seguidas, Mejía manifestó sentirse doblemente honrada de asumir la presidencia de esta institución, al ser la primera mujer en ocupar este cargo y al mismo tiempo formar parte un nuevo capítulo del CODAP en Santiago.

“Hoy, más que nunca, junto al equipo que me acompaña, nos sentimos comprometidos en promover la creatividad, la innovación y la inclusión en nuestra institución. Queremos ser un espacio donde todos los artistas puedan expresarse libremente, encontrar oportunidades para crecer juntos, fortalecer nuestra comunidad artística, impulsar la cultura y llevar el arte de Santiago a nuevos niveles”, puntualizó.

Zaida Mejía cuenta con una trayectoria en diversas disciplinas artísticas, como la pintura, escultura, dibujo, diseño gráfico, ballet folclórico y drama. Sus obras pictóricas han formado parte de múltiples exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional e internacional. Actualmente, es la primera mujer presidenta de la filial del CODAP, en Santiago.