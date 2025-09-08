Invitan a panel sobre los desafíos de la comunicación en la era digital

El INTEC será el escenario del panel “Libertad de expresión vs. Big Tech: ¿Control o garantía?”

Santo Domingo. – En un mundo donde las plataformas digitales concentran cada vez más poder sobre la información y la opinión pública, surge una pregunta urgente: ¿está en riesgo la libertad de expresión?

Para abordar este debate, el próximo jueves 11 de septiembre el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) será el escenario de un panel trascendental titulado “Libertad de expresión vs. Big Tech: ¿Control o garantía?”.

La actividad reunirá a expertos de diferentes áreas para analizar cómo las grandes tecnológicas están redefiniendo las reglas del juego en la comunicación y qué implicaciones tiene esto para el ejercicio democrático en la República Dominicana. Se realizará a las 6:00 de la tarde en el Auditorio de la Seguridad Social del campus académico.

El panel contará con la participación de destacados comunicadores y juristas: Persio Maldonado, Edith Febles, Laura Castellanos, Sergio Carlo, Maribel Reyes y José Martínez Brito, bajo la moderación de la reconocida comunicadora Lissette Selman

Más allá de la coyuntura, este encuentro busca sentar un precedente en la reflexión pública sobre la comunicación en el país, aportando ideas y perspectivas que ayuden a garantizar un ecosistema informativo más plural, libre y responsable.

Se trata de un diálogo impostergable sobre el papel de los medios tradicionales, los creadores de contenido y el derecho a la información en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que las leyes y las instituciones.

El evento es organizado por INTEC, a través de su Escuela de Comunicación Social y Medios Digitales, reafirmando su compromiso con la formación crítica y el debate académico sobre los grandes desafíos sociales; por Contexto Comunicaciones, agencia especializada en comunicación estratégica que impulsa espacios de reflexión ciudadana; y por TransversalRD, medio digital que apuesta por un análisis profundo, plural e independiente de la realidad nacional.

La iniciativa cuenta con el respaldo de The Event CO Studio, empresa que cree en el poder de la comunicación para transformar realidades y que ha decidido acompañar este espacio de reflexión ciudadana, apostando por una sociedad más informada, participativa y consciente.

Para más información o confirmar asistencia, puede escribir al correo: contextodr@gmail.com o al whatsapp: 849-356-8708.