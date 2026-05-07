Cecilip relanza su concepto de SPA en alianza estratégica con SKINTHÉIA

Santo Domingo.- Cecilip, reconocida clínica liderada por el Dr. Jesús Abreu, recientemente cumplió 29 años como clínica boutique, y aprovechó la ocasión para anunciar el relanzamiento de su concepto de SPA, marcando una nueva etapa en la evolución de sus servicios de cuidado estético y bienestar.

Este nuevo capítulo surge a partir de una alianza estratégica con SKINTHÉIA, una marca de Gestión de SPA’s con sede en Nueva York, enfocada en la integración de técnicas modernas de medicina estética, con fuerte influencia de estándares europeos y un enfoque centrado en resultados naturales y personalizados.

“El Spa de CECILIP, previamente enfocado en servicios postoperatorios, evoluciona ahora hacia una propuesta más amplia que incorpora tratamientos no quirúrgicos como las Neurotoxinas (tipo Botox), Rellenos de Ácido Hialuronico, así como faciales, masajes, y tratamientos láser e Indiba, y experiencias de bienestar, bajo una visión más integral del paciente”, expresó el Dr. Jesús Abreu.

“Este relanzamiento representa una evolución natural de lo que hemos venido construyendo en el Centro. Hoy ampliamos nuestra capacidad de impactar positivamente a nuestros pacientes, más allá del ámbito quirúrgico”, agrega.

SKINTHÉIA aporta al proyecto la gestión hacia una visión contemporánea de la estética, basada en precisión técnica, formación internacional y una filosofía enfocada en las mejoras de armonía facial de aspecto natural y de forma segura.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de especialistas internacionales, y el liderazgo de Tatyana Likhman, quien participa activamente en el inicio operacional y la implementación de protocolos de gestión, experiencia del cliente y la formación del equipo local.

Más allá de los tratamientos, el nuevo espacio ha sido diseñado para ofrecer una experiencia diferenciada, donde la estética, el bienestar y la atención personalizada convergen bajo un mismo estándar de excelencia.

Con esta alianza, Cecilip y SKINTHÉIA consolidan una propuesta que combina trayectoria, innovación y estándares y prácticas estéticas internacionales, marcando un nuevo referente en la estética médica en República Dominicana

Cecilip estará realizando 3 jornadas especiales de lanzamiento, del 7 al 9 de mayo, con disponibilidad limitada para pacientes interesados en conocer y experimentar esta evolución del SPA.

CECILIP – Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura, está ubicado en la Calle Wifredo García 5, Santo Domingo 10510 (809) 565-4261.