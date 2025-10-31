Avelino Abreu SAS presenta el nuevo Volkswagen Tera

Santo Domingo.- Avelino Abreu, S.A.S., importador oficial de Volkswagen en República Dominicana, presentó el totalmente nuevo Volkswagen Tera, un SUV compacto que redefine los estándares de seguridad, tecnología y diseño en su segmento.

El lanzamiento tuvo lugar en el showroom de la marca en Santo Domingo, en un evento que contó con la presencia de destacados ejecutivos regionales, entre ellos Hendrik Muth, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen para América del Sur, y Fernando Badia, jefe de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen para América Latina.

Ambos estuvieron acompañados por los principales ejecutivos de Avelino Abreu, S.A.S.: Milagros Abreu, presidenta ejecutiva; George González, director general; María Rosa Frías Abreu, directora corporativa; Carla Frías Abreu, directora de Mercadeo; Enrique García, director de Ventas; Raúl Barrientos, gerente general de Volkswagen Pasajeros; Jorge Sanquintín, gerente de Ventas; y Heidi Guzmán, gerente de Mercadeo.

El nuevo ícono de tu nueva era

La presentación del nuevo Tera se realizó bajo el concepto “El nuevo ícono de tu nueva era”, en un ambiente inspirado en la alianza global entre Volkswagen y Netflix, que combinó proyecciones inmersivas, estaciones temáticas y experiencias sensoriales basadas en populares series internacionales. E

El evento marcó un nuevo hito para la marca en el país, destacando la visión de Volkswagen de ofrecer productos cada vez más seguros, modernos y conectados.

Durante su intervención, Milagros Abreu expresó el orgullo de la empresa por continuar fortaleciendo una alianza de más de 25 años con Volkswagen AG:

“Volkswagen ha sido parte esencial de la historia automotriz dominicana, y con el nuevo Tera reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo innovación y calidad a nuestros clientes. Este lanzamiento representa no solo un nuevo modelo, sino una nueva era para la marca en el país”, dijo.

De su lado, Hendrik Muth afirmó que el Tera es el resultado de un desarrollo global que integra la ingeniería alemana con las necesidades específicas de los mercados latinoamericanos, destacando que se trata de un SUV preparado para el futuro.

Seguridad de clase mundial

El Nuevo Volkswagen Tera fue recientemente galardonado con la máxima calificación de 5 estrellas en seguridad por el organismo internacional Latín NCAP, sumándose así a los modelos T-Cross, Nivus y Taos que también han obtenido este reconocimiento. Esta puntuación consolida a Volkswagen como una marca líder en el desarrollo de tecnologías avanzadas de seguridad activa y pasiva.

De serie, el Tera incorpora seis airbags, frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatones, control de estabilidad (ESP) y sistema de tracción y frenado inteligente (ABS/EBV). Además, su paquete de asistencias ADAS incluye control crucero adaptativo (ACC), asistente de arranque en pendiente (Hill Start Assist) y cámara de reversa con sensores 360°, brindando al conductor confianza y control en cualquier escenario.

La nueva referencia del segmento SUVW

Con su llegada a República Dominicana, el Tera completa el portafolio de SUVWs de Volkswagen, que incluye a Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan y Teramont, consolidando a la marca como referente de innovación y tecnología en la región.

Disponibilidad

El Nuevo Volkswagen Tera ya está disponible en los concesionarios Avelino Abreu S.A.S. de Santo Domingo y Santiago, importador oficial de la marca Volkswagen desde el año 1997 y al que gracias a esta alianza estratégica hoy es una de las marcas más admiradas en la industria automotriz dominicana.