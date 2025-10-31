ADARS respalda medida de SISALRIL que establece nuevo esquema de capitación

Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) expresó su total respaldo a la medida de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que establece un nuevo esquema de capitación ajustada, calificándola como la más trascendental de mejora estructural desde la implementación del sistema de seguridad social en salud.

La entidad que agrupa a las principales ARS del país reconoció que esta decisión, fruto de un proceso de diálogo amplio con todos los sectores involucrados, representa un paso firme hacia un modelo más justo, sostenible y alineado con las necesidades reales de la población.

“Esta resolución es una medida correctiva, responsable y necesaria y que ha sido asumida con entereza por las autoridades y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La medida corrige distorsiones históricas y fortalece la viabilidad financiera del sistema”, indicó ADARS en un comunicado.

ADARS destacó que la medida no afecta a los afiliados ni requiere recursos adicionales y reiteró que no implica cambios en coberturas ni alteración de derechos adquiridos.

La asociación valoró el liderazgo de SISALRIL y demás autoridades en impulsar esta transformación, destacando la base técnica, legal e institucional que sustenta la medida. “Esto refuerza la transparencia, mejora la equidad y representa un nuevo estándar en la gestión del sistema”, puntualizó.

ADARS también reafirmó su compromiso con el bienestar de los afiliados y la construcción de un sistema de salud más justo y solidario. “Seguiremos trabajando junto a las autoridades, prestadores y actores del sector para asegurar una implementación efectiva que beneficie a toda la ciudadanía”.

Finalmente, la organización hizo un llamado a respaldar esta decisión como una oportunidad para fortalecer el modelo de salud, garantizar su sostenibilidad y avanzar hacia un sistema más moderno y centrado en el derecho a la salud de todos los dominicanos.