Aquí algunos de los puntos clave de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

BANGKOK.— El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que tuvo una reunión “increíble” el jueves con el líder chino Xi Jinping, en la que se tomaron decisiones muy importantes. Los primeros comentarios oficiales de China sobre la reunión fueron menos específicos y sugirieron que aún no se ha concretado un acuerdo comercial.

Trump se reunió con Xi al margen de un encuentro de países del Pacífico en Corea del Sur, donde los dos líderes acordaron reducir algunas de sus medidas comerciales y trabajar juntos para resolver otras.

La agenda de la reunión de una hora y 40 minutos parece no haber abordado algunos problemas perennes, como las tensiones sobre la isla autónoma de Taiwán.

Pero Trump declaró que China había acordado comprar grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses y asegurar un suministro constante de elementos de tierras raras utilizados en muchas industrias.

Aquí algunos de los puntos clave de la reunión, basados en comentarios de Trump y funcionarios de Estados Unidos y China:

Reversión de aranceles

Trump dijo a los periodistas mientras regresaba en el Air Force One que había acordado reducir su aumento de aranceles del 20%, impuesto por el papel de China en la producción de fentanilo y productos químicos utilizados para fabricarlo, al 10%. China confirmó que esto llevará los aranceles promedio sobre los productos chinos del 57% al 47%.

Las dos partes acordaron continuar trabajando para frenar los flujos ilícitos de la droga hacia Estados Unidos.

Otros aumentos de aranceles permanecen vigentes, pero por ahora, las dos partes han extendido una tregua sobre aumentos de aranceles aún más pronunciados que comenzaron en mayo cuando Trump y Xi acordaron dar tiempo para trabajar en un marco para resolver las tensiones comerciales.

Ventas de chips de computadora a China

Trump indicó que discutió las ventas de chips de computadora de Estados Unidos a China. Trump y el expresidente Joe Biden habían impuesto restricciones al acceso a los chips más avanzados, como los utilizados para la inteligencia artificial.

China hablará con el fabricante de chips Nvidia sobre la compra de sus chips de computadora, según Trump.

Eso no incluirá el chip avanzado Blackwell usado para la inteligencia artificial, dijo, “pero muchos de los chips”.

“Hacemos chips magníficos”, sostuvo Trump a los periodistas en el Air Force One. “Nvidia es el líder”.

Soja estadounidense y otras exportaciones agrícolas

Trump señaló que la parte china se ha comprometido a comprar “una cantidad tremenda” de soja estadounidense, sorgo y otros productos agrícolas.

La parte china no proporcionó detalles, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró más tarde que China había acordado comprar 25 millones de toneladas métricas de soja estadounidense anualmente como parte del acuerdo. China comenzará comprando 12 millones de toneladas métricas de soja de Estados Unidos entre ahora y enero, dijo.

Beijing apuntó a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos poco después de que Trump comenzara a anunciar aumentos de aranceles tras regresar a la Casa Blanca en enero. Los recortes en las compras chinas de soja, carne de res y otros productos han afectado duramente a los agricultores norteamericanos.

“Los agricultores deberían salir inmediatamente y comprar más tierras y tractores más grandes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. «¡Me gustaría agradecer al presidente Xi por esto!”

La industria de la soja en Estados Unidos creció en respuesta a la demanda china a partir de la década de 1990, cuando China comenzó su rápido ascenso económico y recurrió a productores extranjeros para ayudar a alimentar a su población. Las sojas ricas en proteínas son una parte esencial de la dieta.

Si bien China depende de cultivos nacionales para frijoles al vapor y tofu, necesita muchas más sojas para la extracción de aceite y alimento para animales. En 2024, China produjo 20 millones de toneladas métricas de soja, mientras importaba más de 105 millones de toneladas métricas.

No hubo detalles específicos sobre otros acuerdos de compra.

Aún no hay acuerdo sobre TikTok

Beijing aseveró que trabajará con la administración Trump para resolver los problemas relacionados con la propiedad de TikTok.

“China trabajará con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok”, afirmó el Ministerio de Comercio de China después de la reunión de Xi con Trump.

No se dieron detalles sobre el destino de la popular plataforma de intercambio de videos. La administración Trump ha señalado que finalmente podría haber llegado a un acuerdo con Beijing para mantener TikTok funcionando allí.

Tierras raras, tarifas portuarias y ventas de energía de EEUU

Trump dijo a los periodistas que China había acordado no endurecer las restricciones a las exportaciones de tierras raras y la tecnología y el equipo utilizados para procesarlas. Trump anteriormente había amenazado con un impuesto de importación del 100% debido a las restricciones de tierras raras de China.

“Ese obstáculo ya no existe”, expresó. Manifestó que Beijing había acordado no implementar durante un año sus controles recientemente anunciados que habían generado preocupaciones sobre el acceso a los minerales críticos utilizados en muchas industrias, incluidos los vehículos eléctricos y aviones.

China y Estados Unidos también acordaron no imponer tarifas portuarias más altas a los buques de cada uno.

En su publicación en Truth Social, Trump apuntó que China había acordado comenzar a comprar petróleo y gas de Alaska, agregando que los funcionarios se reunirían para ver “si se puede concretar un acuerdo energético”.

La perspectiva de China sobre la reunión

Xi señaló que los equipos negociadores de ambos países habían alcanzado un consenso, una probable referencia a las conversaciones celebradas en Malasia el fin de semana pasado, según un informe sobre la reunión distribuido por los medios estatales.

El líder chino destacó que los equipos deberían completar el trabajo de seguimiento lo antes posible para ofrecer resultados tangibles que proporcionen “tranquilidad” a China, Estados Unidos y el resto del mundo.

Los recientes vaivenes en la relación ofrecen lecciones para Estados Unidos y China, dijo Xi. Estados Unidos y China deberían tener interacciones positivas en el escenario global que demuestren su responsabilidad como grandes potencias para lograr resultados positivos para sus países y el mundo, dijo.

“Ambas partes deberían tener en cuenta la perspectiva a largo plazo, centrándose en los beneficios de la cooperación en lugar de caer en un ciclo vicioso de represalias mutuas”, declaró según el informe.

Subrayando que el diálogo es mejor que la confrontación, Xi enumeró una serie de temas en los que China y Estados Unidos podrían trabajar juntos, incluyendo combatir la inmigración ilegal y el fraude en telecomunicaciones, los esfuerzos contra el lavado de dinero, la inteligencia artificial y el manejo de enfermedades infecciosas.

Fuente: AP