Turismo familiar y cruceristas marcarán una nueva era para el destino Sosúa

“Mejores tiempos para Sosúa” no es solo una consigna; es el reflejo de una esperanza colectiva que hoy comienza a materializarse.

Autoridades, ciudadanía y sectores estratégicos del municipio se han unido en un ejercicio sin precedentes de diálogo, análisis y planificación con un objetivo claro: devolverle a Sosúa su dignidad, su esencia y su lugar como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de República Dominicana.

Atendiendo a la convocatoria de la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), la mañana de este jueves se celebró en las instalaciones del Hotel AMHSA Casa Marina una jornada de trabajo integral en la que participaron representantes de todos los sectores que conforman la vida económica, social y comunitaria del municipio.

El encuentro estuvo centrado en un análisis de las fortalezas, oportunidades y retos actuales del destino, con miras a construir de manera participativa una hoja de ruta para su relanzamiento.

La convocatoria superó todas las expectativas, registrando una asistencia masiva de ciudadanos, líderes comunitarios, empresarios, representantes del sector turístico, autoridades civiles, y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes manifestaron su respaldo al proceso de transformación que se gesta en el territorio.

Este movimiento local se articula con la Operación Atlántico, una iniciativa encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la cual ha sido recibida con entusiasmo por los residentes de Sosúa.

Esta intervención estratégica ha sido reconocida como un paso firme hacia la recuperación del orden público, la erradicación de prácticas ilícitas, la protección de menores y el restablecimiento de la legalidad en el municipio. La sociedad ha respondido con madurez, valentía y compromiso, entendiendo que el desarrollo sólo es posible cuando impera el respeto a la ley y la protección de los derechos humanos.

En este contexto, la ADSS ha asumido el rol de articulador social, convocando a la reflexión, el consenso y la planificación propositiva. “Ha sido una jornada histórica, una muestra clara de que Sosúa está lista para renacer.

Hoy hemos trazado los fundamentos que guiarán el esfuerzo articulado entre el sector público y el privado para reposicionar este destino como un espacio de turismo familiar sano, ético, seguro y culturalmente enriquecedor”, expresó David Ferreiras, presidente de la Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa.

A lo largo del encuentro, se identificaron los proyectos clave que deben ser priorizados para acelerar el proceso de transformación del municipio. Estas iniciativas abarcan desde obras de infraestructura y recuperación ambiental, hasta programas de emprendimiento local, fortalecimiento de la oferta turística, creación de empleos dignos y estrategias de promoción internacional.

Los resultados serán presentados formalmente al ministro de Turismo, David Collado, quien en su más reciente visita a Sosúa, el pasado mes de julio, reiteró su firme compromiso con el relanzamiento de este destino. Collado expresó entonces que “Sosúa no puede seguir cargando con un estigma que no representa su verdadera identidad”, y aseguró que el Ministerio de Turismo respaldará con decisión todas las acciones necesarias para su transformación.

La jornada concluyó con un llamado enérgico a la unidad de todos los actores sociales e institucionales. La transformación de Sosúa no será tarea de un solo sector, sino el fruto de una alianza activa entre el gobierno, el empresariado, la comunidad y la cooperación internacional. El anhelo compartido es claro: convertir a Sosúa en un modelo de turismo sostenible, justo, transparente y orgullosamente dominicano.

Hoy, más que nunca, Sosúa se levanta con dignidad, con esperanza y con visión de futuro.