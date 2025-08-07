IIBI y Universidad ISA impulsan el ajo dominicano con perfil científico y potencial exportador

Santo Domingo, RD- El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y la Universidad ISA lograron un avance clave para el cultivo de ajo en República Dominicana.

Mediante un estudio financiado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), ambas instituciones identificaron 13 genotipos de ajo cultivados en Constanza con perfiles bioactivos de alta calidad y potencial competitivo a nivel internacional.

Los resultados permiten proyectar la producción de semillas básicas libres de virus, con alto valor nutricional y farmacéutico, lo que abre oportunidades para desarrollar nuevos productos dirigidos a la exportación y al fortalecimiento de la agroindustria local. Este avance científico representa una oportunidad tangible para transformar el cultivo tradicional del ajo en una fuente de innovación y desarrollo.

Los análisis químicos incluyeron compuestos como alicina, antioxidantes, taninos, flavonoides, fenoles y grasas totales. Algunas variedades dominicanas mostraron niveles comparables a los estándares internacionales. Esta información permite seleccionar genotipos superiores, propagarlos in vitro con técnicas de saneamiento viral, y desarrollar productos como extractos, polvos y cápsulas nutracéuticas.

“El ajo dominicano no solo es diverso, también posee genotipos con alto potencial antioxidante. Este mapa químico guía la selección de materiales para su multiplicación y comunicación estratégica con la industria”, explicó el Dr. Esclaudys Pérez-González, investigador principal del proyecto.

El IIBI destacó que este estudio es un ejemplo de cómo la ciencia aplicada puede generar impacto real en el sector productivo. “Trabajamos con datos reproducibles que se convierten en semillas sanas, procesos industriales estandarizados y nuevas oportunidades para la agroindustria nacional”, indicó el Ing. Osmar Olivo, director ejecutivo de la institución.

El impacto del proyecto es amplio: mejora la rentabilidad de pequeños y medianos productores al elevar el rendimiento y estabilidad del cultivo; ofrece al sector industrial ingredientes certificados para panes, salsas, suplementos y snacks; y fortalece la capacidad científica del país en biotecnología vegetal y análisis de alimentos.

El equipo responsable estuvo conformado por investigadores del IIBI y la ISA, entre ellos Esclaudys Pérez-González, Nelson Blanco-Rodríguez, Gacela Castillo-Morrobel, Atharva Rosa-de la Cruz, Julio Mejía-Brea, Yulisa Alcántara-Marte y Yanilka Alcántara-De Tejada, quienes analizaron variedades de ajo blanco y morado ampliamente utilizadas en el país.

Este resultado refuerza el compromiso del MESCYT y del IIBI con la generación de soluciones científicas al servicio del agro dominicano, con miras a fortalecer su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Sobre el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)

El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) es una entidad pública sin fines de lucro dependiente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dedicada a fortalecer la competitividad industrial dominicana a través de la ciencia aplicada.

Fundado originalmente como INDOTEC en 1973 y transformado en IIBI mediante el Decreto 58‑05 del 10 de febrero de 2005, el instituto dirige esfuerzos hacia la investigación en biotecnología, transferencia tecnológica, prestación de servicios de laboratorios certificados y acreditados consultoría técnica especializada y capacitación.

Ubicado en Santo Domingo, cuenta con laboratorios de análisis cromatográficos, microbiología, química, físico químicos y mineralogía así como unidades para biotecnología tales como vegetal, innovación industrial Farmacéutica y medio ambiente todo orientado a impulsar procesos, productos y normas de calidad en sectores estratégicos de la economía nacional y salud pública.

Sobre la Universidad ISA

La Universidad ISA es una institución de educación superior orientada al desarrollo agropecuario, ambiental y rural. Con una fuerte base en la investigación y la formación práctica, ISA contribuye a la formación de profesionales y al desarrollo sostenible del país mediante programas académicos, proyectos científicos y extensión comunitaria.