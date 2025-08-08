JCE reafirma su rol exclusivo en el Registro Civil tras reunión del Colegio de Notarios y Faride

Santo Domingo, RD. — La Junta Central Electoral (JCE) reiteró este jueves su rol exclusivo como órgano constitucional encargado del Registro Civil en la República Dominicana, en respuesta a iniciativas recientes que buscan enfrentar el subregistro de nacimientos en el país.

La aclaración se produce tras la reunión sostenida entre el Colegio Dominicano de Notarios y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la que se propusieron acciones conjuntas para atender la situación de cientos de ciudadanos que aún no cuentan con actas de nacimiento.

Durante el encuentro, el gremio profesional ofreció sus filiales provinciales como centros operativos para canalizar declaraciones tardías y otros procesos registrales.

En un comunicado oficial, la JCE recordó que, conforme al artículo 212 de la Constitución dominicana, es el único órgano facultado para administrar, registrar y resguardar los nacimientos ocurridos en el territorio nacional. “Este proceso se asienta en los libros que corresponden, según la nacionalidad de las personas”, señala el documento.

La institución subrayó que mantiene su compromiso de colaboración mediante acuerdos interinstitucionales suscritos formalmente, con el objetivo de reducir el subregistro en el país. Sin embargo, advirtió que “no tiene asidero constitucional ni legal ningún acuerdo realizado entre entidades del Estado dominicano respecto al registro civil, sin la participación de la JCE”.

La Junta reafirmó su disposición de continuar trabajando junto a otras entidades públicas para garantizar el derecho a la identidad de todos los dominicanos y dominicanas, siempre dentro del marco legal que establece la Constitución.

