Efemérides Patrias rechaza disculpas por “himno nacional lésbico” y confirma seguirá acción legal

Juan Pablo Uribe rechazó este viernes las disculpas presentadas por Yoseli Castillo Fuertes, quien se atribuyó la autoría del texto, y calificó la acción como “un acto vulgar, repulsivo e ilegal”

Santo Domingo. – La Comisión Permanente de Efemérides Patrias anunció que continuará el proceso legal contra los responsables de alterar la letra del Himno Nacional, luego de que un colectivo LGBT difundiera una versión que denominaron “himno nacional lésbico dominicano”, en sustitución de los versos originales de Emilio Prud’Homme.

El presidente de la entidad, Juan Pablo Uribe, rechazó este viernes las disculpas presentadas por Yoseli Castillo Fuertes —quien se atribuyó la autoría del texto— y calificó la acción como “un acto vulgar, repulsivo e ilegal”, constitutivo de un delito sancionado por la Ley 210-19 sobre el uso de los símbolos patrios.

“La Comisión Permanente de Efemérides Patrias no cree ni en la excusa ni en el arrepentimiento expresado por los involucrados en este flagrante ultraje contra el Himno Nacional. Los símbolos patrios se respetan, se honran y forman parte del armazón ideológico, moral, espiritual, cívico, histórico e identitario de la nación. Ninguna estrategia cultural, global y antinacional prosperará contra nuestro lema sagrado: ¡Dios, Patria y Libertad!”, expresó Uribe.

El funcionario insistió en que la gravedad del hecho exige una condena social y moral, y recordó que el artículo 39 de la Ley 210-19 establece penas de uno a tres meses de prisión y multas de cinco a veinte salarios mínimos del sector público a quienes ultrajen los símbolos patrios.

“Utilizar la música del Himno Nacional para acompañar letras distorsionadas, confusas y contrarias al espíritu épico de la dominicanidad es una temeridad execrable que la ley sanciona con claridad”, subrayó.

La polémica

Castillo Fuertes, quien afirma residir fuera del país, publicó en redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas y alegó desconocer la normativa sobre símbolos patrios. Sostuvo que su texto era un “poema” destinado a resaltar la experiencia de la comunidad LGBTIQ++ dentro de la dominicanidad, sin intención de reemplazar el himno ni violar la ley.

“Este poema no pretende sustituir ni modificar el Himno Nacional Dominicano; es un hecho creativo que en literatura conocemos como aliteración”, argumentó.

Pese a estas declaraciones, Efemérides Patrias mantiene su postura de que la acción constituye un ultraje inaceptable contra uno de los principales símbolos de la República Dominicana, y ratifica que agotará las vías legales para que se apliquen las sanciones correspondientes.